Neubauprojekt South Bay Estepona verbindet Tradition und Moderne in zentraler Lage

Die 47 exklusiven Apartments und Penthäuser von South Bay Estepona stehen für hohe Bauqualität, modernes Design sowie Innovation und Nachhaltigkeit. Architektonisch bieten die 2, 3 oder 4 Zimmer Apartments und Penthäuser einen Mix aus mediterraner Tradition und moderner städtischer Architektur. Die großzügigen Terrassen in allen Residenzen vergrößern den Wohnbereich und bieten einen atemberaubenden Blick auf das Mittelmeer.

"Das Neubauprojekt South Bay Estepona befindet sich in dem neuen Viertel Las Mesas und bietet eine perfekte Lage durch die Nähe zum Hafen und ins Stadtzentrum von Estepona. Ganz gleich, ob Kaufinteressenten ein neues Zuhause suchen oder Investoren eine geeignete Kapitalanlage - die Apartments und Penthäuser von South Bay Estepona versprechen ausgezeichneten Wohnkomfort sowie eine hohe Rendite und lukrative Mieteinnahmen", sagt Christiane Tiebel, Sales Agent von newEstepona.

Auch alle Dinge des täglichen Bedarfs, wie Geschäfte, Supermärkte oder Ärzte befinden sich in unmittelbarer Nähe. Ein großer Park inmitten von Las Mesas lädt zum Spazierengehen und Verweilen ein. Für Sportinteressierte befindet sich das hochwertige Sport- und Fitnessstudio Las Mesas sowie zahlreiche Paddelplätze gleich vor der Haustür. Wer lieber Sport und Freizeit in seinem neuen Zuhause ausüben möchte, hat dazu auch reichlich Gelegenheit: Ein gemeinschaftlich genutzter Außenpool, ein privates Fitnessstudio sowie beruhigende Grünanlagen gehören in der exklusiven Wohnanlage South Bay Estepona zum Interieur.

Um den Wünschen der neuen Eigentümer gerecht zu werden, bietet das Neubauprojekt unterschiedliche Wohnungstypen an. So gibt es bei South Bay Estepona intelligent geschnittene Zweizimmer-Apartments mit zwei Bädern, die Singles oder Paaren ein perfektes Zuhause bieten. Für Familien oder Bewohner, die sich nach einem großen Grundriss sehnen, stehen großräumige Vierzimmer-Wohnungen mit En-Suite-Badezimmern auf einer Fläche von 200 Quadratmetern zur Verfügung. Das luxuriöse Wohnprojekt in Las Mesas bietet modernen Wohnraum in einer ruhigen und familiären Atmosphäre.

Auch die Ausstattung mit neusten Geräten und technischen Systemen ist Bestandteil des Bau- und Architekturkonzepts, genauso wie die hohen Ansprüche an eine energieeffiziente und nachhaltige Bauweise. Ob durch die eingesetzte Doppelfassade mit einer hervorragenden Dämmfunktion oder durch den Einsatz von umweltfreundlichen Belüftungsanlagen, Eigentümer profitieren von einem geringen Energieverbrauch und senken zudem ihren CO2-Ausstoß. Ebenso garantieren moderne Lösungen einen guten Schall- und Sonnenschutz und steigern das Wohlbefinden der Bewohner und Bewohnerinnen.

Weitere Informationen zu South Bay Estepona in deutscher oder zu South Bay Estepona in englischer Sprache sowie zu Wohnung kaufen Estepona finden Interessenten auch unter https://www.newestepona.com.

