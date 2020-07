Sichler Haushaltsgeräte Tisch-Luftkühler und -befeuchter

Sorgt an warmen Tagen für frische kühle Luft

- Kühlt und befeuchtet die Luft für verbesserte Luftqualität

- Luftstrom individuell anpassbar dank 3 Ventilator-Stufen

- LED-Stimmungslicht in 7 Farben

- Mit Ultraschall-Vernebler für hauchzarten Wasserdampf im Luftstrom

- Flexibler USB-Betrieb, auch per Powerbank oder Solar

Angenehme Brise an heißen Sommertagen: Erfrischende Luft in 3 Geschwindigkeiten genießen. Und der Ultraschall-Vernebler (https://www.pearl.de/mtrkw-10741-tisch-luftkuehler-mit-ultraschall-luftbefeuchter.shtml) von Sichler Haushaltsgeräte (https://www.pearl.de/ar-2-65.shtml) zerstäubt das Wasser in einen hauchzarten Nebel - so wirkt der kühle, feuchte Wind auf der Haut wie eine frische Meeresbrise!

Stimmungsvolles Licht in 7 Farben: Für eine behagliche Atmosphäre schaltet man einfach die LED-Beleuchtung hinzu - in der gewünschten Lichtfarbe. So sorgt man beim Arbeiten und Zocken stets für die richtige Stimmung.

Modern, kompakt und überall einsetzbar: Der platzsparende Luftkühler passt auf jeden Schreibtisch - mit seinem modernen Design sogar optisch! Und dank USB-Betrieb verwendet man den mobilen Mini-Kühler nicht nur am Schreibtisch, sondern mit einer Powerbank auch unterwegs.

- Wassertank-Kapazität: 500 ml

- Maximale Luftgeschwindigkeit: 2 m/s

- Schallleistungspegel: 75 dB

- Stromversorgung per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

- Leistungsaufnahme: max. 7,5 Watt

- Maße: 180 x 162 x 146 mm, Gewicht: 775 g

- Tisch-Luftkühler LW-110 inklusive USB-Kabel und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107367585

