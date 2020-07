Das neue Buch von Martin Semmelrogge erscheint am 31.07.

MIR SELBST AUF EWIG EIN RÄTSEL - 13 NEUE JAHRE

Am 31.07.2020 ist es soweit. Das neue Buch von Martin Semmelrogge erscheint bei NIBE Media.

Ebenfalls bald erhältlich, die Hörbuch-Version, produziert von Audio Vision Palma.

MARTIN SEMMELROGGE - ein vielschichtiger, leidenschaftlicher Mime, der deutsche

Fernseh-, Kino- und Theatergeschichte geschrieben hat. Als Underdog und unangepasster Antiheld,

der am Ende mit einem Lächeln verliert und selten verliert, ohne nicht auch irgendwie ein Gewinner

zu sein. Dafür wird er geschätzt - und weil er sein Herz auf der Zunge trägt, einfach authentisch ist.

Was privat und beruflich so gelaufen ist? Genau darum soll es gehen, um viele Anekdoten.

Und auch, welche Ereignisse in Deutschland und der Welt ihn besonders bewegt haben, lässt er

Revue passieren.

Semmelrogge ist keiner, der die Augen vor der Realität verschließt. Dennoch ist er lieber

humorvoll als zynisch. Wegschauen kann er eben genauso wenig, wie alle Last der Welt auf seine

Schultern laden. Und schließlich ist die Komödie ein Kind des Dramas.

Diese Biografie beleuchtet die letzten dreizehn Jahre, welche abwechslungsreich und

intensiv waren, in denen sich der Schauspieler und Synchronsprecher als Mensch besser

kennengelernt hat. Ruhiger und überlegter ist er auf Mallorca geworden. Ob er sich selbst jetzt

versteht? Um es mit Semmelrogges Worten zu sagen:

Woher denn, ich werde mir wohl auf ewig ein Rätsel bleiben. Aber lesen Sie selbst,

vielleicht haben Sie ja mehr Glück ...

NIBE Media versteht sich als ein Verlag im Dienst der Meinungsfreiheit, Aufklärung und Information. Wir wollen nicht politisch korrekt sein, sondern eine Dialogkultur ohne Denkverbote fördern. Für uns sind Diskussion, Respekt und Toleranz auch keine Gegensätze, vielmehr müssen

diese Hand in Hand gehen. Entsprechend dieser Philosophie wählen wir Autoren und Projekte sorgfältig und vorurteilsfrei aus - ganz nach Klasse.

Thematisch sieht NIBE Media seine beiden Schwerpunkte in anspruchsvoller Belletristik vor wahren gesellschaftlichen Hintergründen und in Biografien namhafter Persönlichkeiten aus In- und Ausland, die etwas Gehaltvolles zu sagen haben.

Hinzu kommen sorgfältig recherchierte Sachbücher in den Rubriken Ratgeber, Politik und Religion.

Auch Lyrik und Kinderbücher finden bei uns eine Heimat. Selbst den Grenzwissenschaften verschließen wir uns nicht, seien es moderne Mythen und Legenden oder schwer erklärbare Phänomene.

Mittlerweile unterhält NIBE Media zudem einen Podcast, einen breitgefächerten YouTube-Kanal sowie einen Radiosender, deren Angebote stetig erweitert werden.

Und nun wünscht Ihnen das NIBE-Team viel Vergnügen beim Stöbern, Lesen und Auswählen ...

