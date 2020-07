Syntax: Sophie Westphal leitet Marketing in Europa

Weinheim, 29. Juli 2020 ---- Sophie Westphal ist neue Leiterin Marketing Europa beim IT-Dienstleister Syntax. In dieser Position verantwortet sie unter anderem die Bereiche Leadgenerierung, Digital-Kampagnen, Event, PR/Kommunikation und Brand Building.

In ihrer neuen Position unterstützt sie den Wachstumskurs von Syntax sowie den Ausbau des Cloud-Geschäfts mit der Entwicklung und Implementierung neuer Marketing- und Kommunikationsstrategien. Zudem möchte sie durch nachhaltiges Brand Building die Markenbekanntheit von Syntax mit gezielten Maßnahmen in den Bereichen Digital, PR und Event verstärken sowie die Positionierung des Unternehmens als führender Multi-Cloud-Anbieter weiter schärfen. Sie berichtet direkt an den CEO Europe von Syntax, Ralf Sürken.

Sophie Westphal hat einen Master of Arts in European Management mit einem Schwerpunkt auf strategischem Marketing und kam 2014 zur Freudenberg IT (FIT), die im März 2019 in den IT-Dienstleister integriert wurde. Als Senior Online Marketing Manager war sie für Strategie und Umsetzung von Performance-Marketing-Kampagnen zuständig und entwickelte Online-Marketing-Maßnahmen zur Neukundengewinnung.

"Ich freue mich, die Zukunft von Syntax in meiner neuen Position und als Teil eines tollen Expertenteams aktiv mitgestalten und prägen zu dürfen", sagt Sophie Westphal. "Wir werden neben den bestehenden Online-Marketing-Maßnahmen und -Strategien auch neue Ansätze erproben, messen und umsetzen, um weitere Kunden zu gewinnen und das Unternehmenswachstum voranzutreiben. Die historische Nähe zu SAP, die internationale Ausrichtung und der produktive Austausch zwischen verschiedenen Teams und Bereichen machen den besonderen Spirit bei Syntax aus."

"Wir bei Syntax sind froh, dass wir mit Sophie Westphal eine erfahrene und kompetente Kollegin haben, die sich als Expertin für strategisches Marketing nicht nur fachlich, sondern auch im gesamten Unternehmen sehr gut auskennt und weiß, was der Markt braucht", erklärt Ralf Sürken, CEO Europe bei Syntax. "Sie versteht unsere Zielgruppe und unterstützt uns dabei, die Herausforderungen, mit denen sich unsere Kunden im Rahmen der digitalen Transformation auseinandersetzen müssen, noch stärker und besser zu adressieren."

ca. 2.200 Zeichen

SYNTAX

Sophie Westphal

Höhnerweg 2-4

69469 Weinheim

Deutschland

E-Mail: sophie.westphal@syntax.com

Homepage: https://thenewsyntaxaboutus.scnem.com/art_resource.php?sid=d9j5j.17lr3q1

Telefon: 06201-80-8609

Pressekontakt

Dr. Haffa & Partner GmbH

Sebastian Pauls

Karlstraße 42

80333 München

Deutschland

E-Mail: postbox@haffapartner.de

Homepage: http://www.haffapartner.de

Telefon: 089 993191-0