Dein guter Ruf - Die COVID-19-Pandemie bringt Unternehmen an Ihre Grenzen

Dein Guter Ruf Spezialist für Online-Reputation

Die Corona-Krise hat mittlerweile alle Branchen erreicht und geht an keinem Unternehmen vorbei. Sei es der Tante-Emma-Laden um die Ecke, ein mittelständisches Unternehmen oder ein großer Konzern. Trotz Quarantäne- und Eindämmungsmaßnahmen sollte jedem Unternehmer bewusst sein, dass ein guter Ruf im Netz vor, während und nach der Krise existenziell ist.

Die Google My Business Hilfe rät betroffenen Unternehmen zur Pflege Ihres Profils. So sind "Informationen" für potenzielle Kunden immer auf dem neuesten Stand. Hier gilt unter anderem die Aktualisierung der Öffnungszeiten sowie die Information, ob Unternehmen vorübergehend geschlossen sind.

Doch was heißen negative Rezensionen für ein Unternehmen, welches ohnehin nach der Corona-Krise wirtschaftlich geschwächt ist. Die Corona-Krise lässt die Umsätze vieler Unternehmen abstürzen.

Es gab noch nie einen größeren Bedarf an Vertrauen im Internet

Das Internet bietet eine große Anzahl an verschiedenen Bewertungsplattformen. Mit nur wenigen Tastenschlägen kann aus einem sehr guten Ruf ein sehr schlechter werden und dieser hinterlässt gravierende Spuren. Nicht in allen Fällen sollten sich Unternehmer damit zufriedengeben. Jede Bewertung wird gezielt verfasst und von Interessenten gelesen. Sei es, um die eigene Meinung zu verbreiten, oder um sich vorab zu informieren. Dabei scheint es nicht mal wichtig ob der Bewerter jemals mit diesem Unternehmen in Kontakt stand. Jeder Person, ob Kunde oder nicht, ist es somit gestattet negative Kritik auszuüben. Der Leidtragende ist hierbei das jeweilige Unternehmen.

Schlechtes Image durch negative Online-Bewertungen?

Negative Bewertungen bei Google, Jameda etc. schrecken potenzielle Kunden ab. Eine schlechte Rezension wirkt sich auf das Kaufverhalten der Kunden aus und kann bei Unternehmen zu Einbußen führen.

DeinguterRuf rät vor allem in dieser Zeit die Gelegenheit zu nutzen, um sich von negativen Beiträgen im Netz zu lösen sowie das Online-Image zu pflegen.

Google Bewertungen löschen zu lassen als Aufgabe

Es ist möglich Bewertungen mittels des Flaggensymbols zu melden. Dadurch scheint es, als wäre das Ende einer Entfernung nur einen "Klick" entfernt. Ist es tatsächlich möglich mit nur mit einem Klick eine negative Rezension zu entfernen?

Google bietet die Möglichkeit hier aktiv zu werden. Die Praxis zeigt jedoch, dass die Entfernung von Rezensionen nicht im Handumdrehen möglich ist. Mit dem Klicken des Flaggen-Symbols wird die Rezension "nur" gemeldet, das heißt nicht, dass Google tatsächlich aktiv wird und diese Rezession entfernt.

Google Bewertung löschen lassen mit Hilfe von DeinguterRuf?

DeinGuterRuf ist Pionier für die Bearbeitung von negativen Online-Einträgen. Von diesem gebündelten Expertenwissen profitieren bereits viele zufriedene Kunden. Dein Guter Ruf kann stolz auf eine Erfolgsquote von 85% bei der Bearbeitung von negativen Interneteinträgen verweisen und das zu einem einmaligen Pauschalpreis von 49,95 Euro pro Eintrag, ohne Vertragsbindung bei schnellem und diskretem Handeln.

Seinen guten Ruf im Netz zu schützen, bedeutet nicht nur mehr Umsatz und zufriedene Kunden, sondern lässt Unternehmer auch wieder stärker aus der Krise hervorgehen.

Weitere Informationen finden sich unter: https://deinguterruf.wordpress.com/2020/07/13/die-covid-19-pandemie-bringt-unternehmen-an-ihre-grenzen-dein-guter-ruf/

Über DeinguterRuf

DeinguterRuf steht seit Anbeginn für Kontrolle, Schutz und Pflege des guten Rufs im Internet. Das Unternehmen bietet Privatpersonen und Unternehmen einen Full-Service rund um das eigene Online Reputations Management an.

Wir bearbeiten unerwünschte Einträge und Bewertungen im Netz und bieten die Unterstützung im Aufbau einer positiven Reputation durch das Online Reputations Management. Als Pionier auf dem deutschen Markt hat deinguterRuf.de zahlreiche Methoden zum Schutz und Aufbau einer guten Reputation im Internet entwickelt.

