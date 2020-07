Schuhe in großen Größen - jetzt im SSV bei schuhplus

30% Rabatt auf die Kategorien Sale Damen und Sale Herren

schuhplus - Schuhe in Übergrößen (https://www.schuhplus.com/) bietet eine riesige Auswahl an exklusiven Markenschuhen in Übergrößen. Im Online Shop können Kunden und Kundinnen nun auch ordentlich sparen: 30% Rabatt auf hochwertige Schuhe in verschiedenen Stilrichtungen gibt es jetzt im Sommerschlussverkauf! Das Angebot reicht von Pumps und Ballerinas über Stiefeletten und Sandaletten bis hin zu Halbschuhen und Business-Schuhen, sodass für jede Gelegenheit und für jeden Geschmack das passende Paar Schuhe vorhanden ist.

Große Auswahl für Menschen mit großen Füßen

In den Kategorien Sale Damen und auch Sale Herren gibt es eine reichhaltige Auswahl an großen Schuhen. Das Unternehmen schuhplus führt verschiedene Marken, die sich alle durch ihre Qualität und ihren individuellen Style auszeichnen. Per Klick können die Schuhe bequem online bestellt werden. Der Gutscheincode gilt für alle Artikel in den Kategorien "SALE Damen" und "SALE Herren", auch wenn diese bereits reduziert sind. Die Ware wird schnell versandt und somit auch innerhalb kürzester Zeit zugestellt. Sollte ein Paar einmal nicht passen, kann es zurückgeschickt und ausgetauscht werden.

Von klassisch über sportiv bis hin zu extravagant

schuhplus deckt alle erdenklichen Stilrichtungen ab, sodass keine Wünsche übrigbleiben. So gibt es beispielsweise jede Menge sportive Schuhe in Übergröße für Damen und Herren. Dazu gehören die vielen bequemen Sneakers, die nicht nur einen hohen Tragekomfort bieten, sondern auch richtig lässig aussehen. Sehr leger zeigen sich auch die Schnürboots und Chelsea Boots aus dem Online Shop, während für den seriösen Business-Look elegante Halbschuhe für Herren und schicke Pumps und Ballerinas für Damen zur Verfügung stehen. Doch auch für Damen und Herren mit ausgefallenem Geschmack gibt es stylische Schuhe in Übergrößen zu entdecken. Das Angebot in den Sale-Kategorien ist äußerst umfangreich.

*Hinweis zur Sparaktion von schuhplus - Schuhe in Übergrößen

Die Aktion ist nur im Webshop gültig und NICHT STATIONÄR in den Fachgeschäften von schuhplus. Alle zu 30% reduzierten Artikel befinden sich in den Kategorien SALE Damen (https://www.schuhplus.com/sale-damen/) und SALE Herren (https://www.schuhplus.com/sale-herren/) oder sind mit SALE gekennzeichnet. Die Aktion ist gültig bis Sonntag, 02.08.2020. Gutscheine nicht kombinierbar. Kein Mindestbestellwert. Gutscheincode: 30-SSV-2020.

Die schuhplus - Schuhe in Übergrößen - GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 - 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 - 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

