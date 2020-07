Seminar-Agenda zu Archivierung, DMS und ECM individuell zusammenstellen

Zöller & Partner vermitteln Wissen nach Bedarf und Interessenslage

Liederbach. Seit Beginn des zweiten Halbjahrs 2020 bieten Zöller & Partner ihre DMS-/ECM-Seminare als Online-Veranstaltungen an. Jetzt hat die herstellerunabhängige Unternehmensberatung ihr Angebot weiter spezifiziert. Teilnehmer können je nach Anforderung aus rund 20 Themen ihre Schwerpunkte definieren und den jeweiligen zeitlichen Umfang festlegen. Dazu haben Zöller & Partner auf ihrer Webseite einen anwenderfreundlichen ECM-/DMS-Seminar-Konfigurator implementiert. Nachdem Interessenten damit ihre Agenda erstellt haben, erhalten sie ein Angebot. Die Seminare werden komplett online oder auf Wunsch in eigenen oder in den Räumen von Zöller & Partner bei Frankfurt am Main durchgeführt.

"Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass Teilnehmer aus unterschiedlichsten Beweggründen unsere Seminare besuchen. Die einen wollen ein Grundverständnis erhalten, weil sie ein ECM/-DMS-Projekt planen, die anderen haben das Ziel, ihr vorhandenes Wissen aufzufrischen oder sich tiefergehendes Know-how für eine bestimmte Thematik innerhalb der ECM-/DMS-Welt anzueignen", sagt Bernhard Zöller, Geschäftsführer von Zöller & Partner, und erläutert: "Um diese unterschiedlichen Interessensgebiete maßgeschneidert abzubilden, haben wir den ECM-/DMS-Seminar-Konfigurator aufgelegt, mit dem die Teilnehmer individuell ihre Agenda zusammenstellen können."

Hierbei können die Interessenten aus rund 20 Themen wählen. Dazu zählen ein Überblick über grundlegende Begriffe, Dokument- und Dateiformate sowie die Dokumentenerfassung, Unterscheidungsmerkmale von DMS- und ECM-Lösungen, Vorgehensweisen bei der Anbieter- und Systemauswahl sowie E-Mail-Archivierung und Workflow. Aber auch die Integration mit Fachanwendungen, Rechtsgrundlagen, elektronische Signaturen oder die Systemeinführung gehören dazu.

Auf Basis der individuellen Auswahl erstellen Zöller & Partner dann ein unverbindliches Angebot. Im Preis enthalten sind personalisierte Unterlagen, die die Teilnehmer bereits vor dem Seminar erhalten, eine umfangreiche Dokumentation mit Checklisten, Mustervorlagen sowie die beiden Zöller-&-Partner-Marktübersichten zu DMS-Lösungen und Rechnungseingangslösungen als PDF-Datei.

Über die Zöller & Partner GmbH:

Zöller & Partner ist ein anbieter- und produktneutrales Beratungsunternehmen, spezialisiert auf Enterprise Content Management, Dokumenten Management, elektronische Archivierung, Output-Management, Collaboration, Web Content Management und Workflow / Prozessoptimierung. Sie unterstützt Anwender bei der Erarbeitung und Umsetzung wirtschaftlicher und zukunftssicherer ECM-Strategien und berät Anbieter hinsichtlich Produkt- und Unternehmenspositionierung, Stärken und Schwächen ihrer Produkte sowie des Trainings von Mitarbeitern und Partnern. Marktstudien und -analysen, Seminare, Workshops, Moderationen und Vorträge ergänzen das Angebot.

