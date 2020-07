Wie sieht Ihre perfekte Online-Fachmesse aus?

Gestalten Sie die MkG-Expo 2020 aktiv mit und nehmen Sie an unserer Umfrage teil

Welche Themen beschäftigen junge Juristinnen und Juristen? Darum geht es in einer Online-Umfrage, die es ermöglicht, das Fachprogramm der MkG-Expo aktiv mitzugestalten. Die MkG-Expo ist eine virtuelle Fachmesse, die sich an Anwältinnen und Anwälte in ihren ersten Berufsjahren richtet. Erfahren Sie, warum sich eine Teilnahme an der Umfrage lohnt.

Schon seit etwa fünf Jahren versorgt das Fachinfo-Magazin MkG Jungjuristinnen und -juristen kompakt und verständlich mit nützlichen Tipps und Fachinformationen rund um Kanzleipraxis, Mandatsarbeit, Digitalisierung, Berufsrecht, RVG & Co. Jetzt wird die Marke MkG (Mit kollegialen Grüßen) um ein weiteres Format erweitert: Die MKG-Expo, eine virtuelle Fachmesse mit Vorträgen, vermittelt - wie das MkG-Fachinfo-Magazin - Themen und Tipps , die Anwältinnen und Anwälten die tägliche Kanzleipraxis erleichtern und hilft , bestmögliche Rechtsberatung zu leisten. Ergänzt werden die Fachvorträge von Anbietern, die Lösungen für die Kanzleipraxis präsentieren.

Wie der Fachinfo-Dienst orientiert sich auch die MkG-Expo stark an den Bedürfnissen seiner Zielgruppe. Statt von Branchenkennern "erraten" zu lassen, was Juristinnen und Juristen wirklich interessiert, fragen die Veranstalter potenzielle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einfach selbst. Ihr Anspruch ist es, Themen zu präsentieren, die für Anwältinnen und Anwälte wirklich relevant und nützlich sind und Lösungswege aufzuzeigen, die sie sofort umsetzen können.

HIER GEHT ES ZUR UMFRAGE: JETZT TEILNEHMEN (https://kanzlei-umfrage.de/umfrage-mkg-expo-2020/)

Das Wichtigste in Kürze:

Was bekomme ich für die Teilnahme an der Umfrage?

Mit Ihrer Teilnahme an der Umfrage bestimmen Sie das Fachprogramm der MkG-Expo aktiv mit. Durch die Vorträge finden Sie Lösungen und Antworten auf Fragen, die Ihnen Ihre Arbeit erleichtern.

Worum geht es in der MKG-Expo-Umfrage?

Ziel der Umfrage ist es, ein passgenaues Fachprogramm für Sie zu entwickeln mit Themen und Fragen, die Sie wirklich bewegen.

Wann findet die MkG-Expo statt?

Im November 2020. Über organisatorische Details zur Online-Fachmesse berichten wir rechtzeitig.

Wie lange dauert die Umfrage und ist sie anonym?

Die Umfrage dauert nicht mehr als fünf Minuten und natürlich anonym!

Der Verlag Freie Fachinformationen GmbH erstellt Fachinformationen für Anwälte und Steuerberater erhalten hier wichtige Informationen von Top-Autoren kompakt und leicht verständlich verfasst. Dieser Dienst wird von Partnern aus der Wirtschaft finanziert und ist daher für die Leser gratis.

Firmenkontakt

Freie Fachinformationen GmbH

Markus Weins

Leyboldstraße 12

50354 Hürth

02233 80575-16

02233 80575-17

info@ffi-verlag.de

http://www.ffi-verlag.de

Pressekontakt

Freie Fachinformationen GmbH

Bettina Taylor

Leyboldstraße 12

50354 Hürth

02233 80575-14

02233 80575-17

info@ffi-verlag.de

http://www.fffi-verlag.de

MkG-Expo, Online-Fachmesse, Anwälte, Juristen