Weiterbildung im Beruf braucht die passende Methode, weis Bildungsexperte Walter Trummer

Es gehört nicht selten eine gute Portion intrinsische Motivation dazu, sich im Beruf für eine Weiterbildung zu entscheiden. Das weiß Walter Trummer (https://www.weiterbildung-handel-karriere.de) aus zahlreichen Gesprächen mit seinen Seminarteilnehmern in seiner privaten Weiterbildungsakademie. Gemeinsam mit seinem Team hat er bereits viele Berufstätige zu einem erfolgreichen IHK Abschluss neben dem Beruf begleitet. Was ist aus seiner Sicht beim Lernen neben dem Beruf zu beachten?

Berufliche Weiterbildung mit dem eva-Lernsystem® nach Walter Trummer

"In der beruflichen Weiterbildung geht es nicht darum, Lernen und Beruf gegeneinander auszuspielen, sondern gut miteinander zu kombinieren. Dafür braucht es vor allem ein erprobtes System, das Lernen neben dem Beruf zu einem intuitiven und inspirierenden Prozess macht. Wir setzen dafür auf das eva-Lernsystem®, das Lerninhalte ganz bewusst an den neuro-didaktischen Prozessen im Gehirn orientiert und so das Lernen erleichtert", beschreibt Walter Trummer (https://www.weiterbildung-handel-karriere.de/walter-trummer-lernen-und-beruf-gut-verbinden/).

Walter Trummer möchte Perspektiven eröffnen. Der Lernstoff soll hirngerecht vermittelt werden. In den Seminaren legt Walter Trummer die Grundlagen für eine Weiterbildung im Handel und damit auch neue Perspektiven.

Kontakt

&more Medien- und Verlagsgesellschaft Birke-Trümmer & Partner GmbH

Walter Trummer

Muggenhofer Straße 136

90429 Nürnberg

0911 - 32367510

presse@trummerwalter.de

https://www.weiterbildung-handel-karriere.de

Walter Trummer