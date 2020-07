Stibo Systems als eines der 100 wichtigsten Unternehmen für Datenmanagement und -analyse ausgezeichnet

Stibo Systems, weltweit führend in der Bereitstellung von Lösungen zur Stammdatenverwaltung (Master Data Management, MDM), wurde vom Fachmagazin Database Trends and Applications (DBTA) in die Liste der einhundert wichtigsten Branchenunternehmen aufgenommen. Die Liste ist unter dem Namen "DBTA 100: The Companies That Matter Most in Data" bekannt. Damit würdigt das Magazin jährlich die Top-Unternehmen im Bereich Datenmanagement und -analyse.

Die MDM-Lösungen von Stibo Systems helfen Unternehmen, Transparenz über ihre Stammdaten zu erreichen. Und zwar für Kunden-, Produkt-, Lieferanten und Standort-Daten durch eine einzige Lösung - eine "einzige Quelle der Wahrheit". Dadurch ermöglicht MDM den Unternehmen, ihren ständig wachsenden Datenbestand sinnvoll zu nutzen.

"Wir freuen uns, dass das Team von Database Trends and Applications unseren auf Transparenz ausgerichteten Ansatz zur Stammdatenverwaltung anerkannt hat", sagt Jesper Ejlersen, CEO von Stibo Systems. "Transparenz und Wahrheit sind in der heutigen globalen Wirtschaft von entscheidender Bedeutung. Die Kunden wollen sehen, dass die Unternehmen ihre Daten ethisch korrekt verwenden und insgesamt nachhaltig arbeiten."

Die jährliche DBTA 100-Liste (https://bit.ly/2P1ztT2) würdigt Unternehmen auf Basis der Kriterien Ausführung, Vision, Innovation und Präsenz bei der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen für den Markt.

Stibo Systems, das Master Data Management-Unternehmen, unterstützt den Erfolg seiner Kunden, indem es ihnen ermöglicht, ihre Geschäftsprozesse transparent darzustellen. Die Lösungen von Stibo Systems sind die treibende Kraft hinter zukunftsorientierten Unternehmen weltweit, die den strategischen Mehrwert ihrer Stammdaten nutzen, um das Kundenerlebnis zu verbessern, Innovation und Wachstum voranzutreiben und eine solide Basis für die digitale Transformation zu schaffen. Stibo Systems befindet sich im Privatbesitz und ist eine Tochtergesellschaft der 1794 gegründeten Stibo A/S Gruppe mit Sitz in Aarhus, Dänemark.

