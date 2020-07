Oenolia - Kosmetikmarke von Reichsgraf von Ingelheim

Nackenheim, 27.07.2020. Der Weinhersteller verwendet Traubenkerne jetzt für Kosmetik

Vom Weingut Reichsgraf von Ingelheim aus Nackenheim an der Rheinfront gibt es ab sofort nicht nur Wein, sondern unter dem Namen Oenolia auch Kosmetikprodukte. In der Kosmetikmarke kommt unter anderem Traubenkernöl zum Einsatz. Entwickelt wurden die Tagescreme, die Nachtcreme, das Pflege-Serum und das Herrenbalsam gemeinsam mit einem führenden Kosmetikinstitut aus Frankreich. Ziel der Anwendung ist es, der Haut nicht nur Feuchtigkeit zu geben und zur Regeneration beizutragen, sondern ihr zudem Festigkeit und Ausstrahlung zu verleihen. Dafür sorgen die Polyphenole aus Traubenkernen.

Wein aus Trauben, Oenolia aus den Kernen

Es ist eine ideale Kombination, die unter anderem im Online Shop von Reichsgraf von Ingelheim angeboten wird: Wein aus edlen Trauben und Kosmetikprodukte aus den entsprechenden Kernen. So können auf Qualität bedachte Kundinnen und Kunden jetzt nicht nur Weißwein, Rotwein, Rose und weitere Weine kaufen, sondern auch Artikel, die von außen guttun. Passend zur Kooperation mit dem französischen Kosmetikinstitut tragen die einzelnen Produkte französische Namen: "Creme de Jour" für den Tag, "Creme de Nuit" für die Nacht und "Serum eclat" für das Pflege-Serum. Das "Baume Haute" wird mit der Bezeichnung "High Performance Balm" für Männer beworben.

Ganzheitliches Angebot von Reichsgraf von Ingelheim

Trauben sind vielseitig, und nun ist es ebenso das Angebot von Reichsgraf von Ingelheim ein Stückchen mehr. Neben Weißwein aus den Rebsorten Riesling, Silvaner, Weiß- und Grauburgunder sowie Rotwein aus Rebsorten wie Merlot, Cabernet-Dorsa, Spätburgunder und vielen mehr vervollständigt die Kosmetikmarke das Sortiment. So werden den geneigten Kundinnen und Kunden nicht nur Genuss in vielseitiger Form angeboten, sondern auch Pflege und Regeneration. Ob Weinverkostung, gemütlicher Abend mit den Freunden oder Dinner-Party - ein frisches Äußeres wirkt einladend und der dazu passende Wein lädt zum Verweilen ein. So bietet Reichsgraf von Ingelheim mit seinem Wein und der Oenolia-Kosmetik ein Komplettpaket.

Weitere Informationen zu Reichsgraf von Ingelheim:

Das Weingut Reichsgraf von Ingelheim hat seinen Sitz in Rheinhessen und damit in einer der berühmtesten Weinregionen Deutschlands. Über die Landesgrenzen ist es bekannt, denn es hat einige prämierte Weinkreationen hervorgebracht. Die hohe Qualität wird unter anderem durch die vielen Sonnenstunden ermöglicht. Auch die sorgfältige Arbeit des Teams um Geschäftsführer Manfred Sonnen trägt dazu entscheidend bei. Bei der Weinerzeugung setzen die Winzer auf traditionelle Holzfässer und moderne Stahltanks.

