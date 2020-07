Seien Sie immer uptodate mit dem Sportblog von bettogo!

Die neusten Themen aus der Sportwelt

Der bettogo Blog informiert Sie über die neuesten Themen aus der Sportwelt. Aufgrund der Corona Pandemie und den somit ausfallenden sportlichen Ereignissen dominiert aktuell der Fußball auf dem Sportblog. Aber auch über die wieder aufgenommene Formel 1 wird aktuell berichtet.

Der Fußball dominiert

Natürlich spielt die Bundesliga eine große Rolle auf unserem Blog. Neben den Fußballspielen wird zusätzlich über die Spieler, Trainer oder aktuelle Transfers berichtet. Doch nicht nur über den deutschen Fußball, inklusive DFB-Pokal, informieren wir Sie. Auf dem bettogo Blog erfahren sie ebenso, was in den anderen Ligen passiert. Dazu zählen die Premier League, La Liga, League 1 oder die Serie A. Ebenso berichten wir für Sie Ligaübergreifend!

So finden Sie beispielsweise alle Informationen über die Champions League auf dem bettogo Blog. Wissen Sie schon wie die Auslosung der CL-Spiele aussieht und wann diese stattfinden? Oder dass Manchester City doch nicht von der Königsklasse für die kommenden zwei Jahre ausgeschlossen wird? Falls nicht, lesen Sie es gerne auf unserem Blog nach!

Eine übersichtliche Gestaltung ist uns wichtig

Damit Sie den Überblick nicht verlieren, werden alle Blog-Einträge in Kategorien unterteilt. Unter der Kategorie "News" finden Sie die neusten Nachrichten rund um die Sportwelt. Neben Kategorien aus dem Sport und dessen unterschiedliche Ligen oder Mannschaften, können Sie unter der Kategorie "Coronavirus" lesen, wie die Pandemie den Sport beeinflusst hat.

Schauen Sie gerne auf bettogoblog.de vorbei und lesen Sie sich topaktuelle Berichte durch oder stöbern Sie durch alte Texte und lassen die letzten Monate Revue passieren.

