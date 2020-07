Im Juli hat der Pfirsich Saison - auch in der Teetasse

Bio-zertifizierter Tee-Onlineshop bietet erfrischende Pfirsich-Tees für den Sommer

Der Sommer ist für viele Früchtefans die schönste Zeit des Jahres. Schließlich erfolgt in der warmen Jahreszeit eine wahre Schwemme an süßen Sommerfrüchten. Standen im Mai und Juni Erdbeeren und Himbeeren auf der Speisekarte von Mutter Natur, so hat jetzt im Juli der Pfirsich seinen großen Auftritt. Die saftige und süße Steinfrucht, die zur Familie der Rosengewächse gehört, schmeckt dabei pur mindestens genauso gut wie weiterverarbeitet zu Kuchen, Eiscreme oder anderen Desserts. Doch auch als Zutat im Tee wird der Pfirsich immer beliebter - und verleiht dem Heißgetränk, das von vielen noch immer nur mit der Herbst- und Winterzeit assoziiert wird, eine sommerliche Note. Im Tee-Onlineshop von AURESA kommen Pfirsich-Liebhaber voll auf ihre Kosten. Unter https://www.auresa.de/pfirsich-tee/ können Shop-Kunden jetzt passend zur Saison Pfirsich-Tee bestellen.

Feine Teemischungen mit sommerlichen Aromen

In den beiden grünen Tees "Schätze des Südens" und "Tempelhain" trifft der Pfirsich auf tropische Lychee und zart-blumigen Jasmin. Auch in der Teemischung "Kraftschub", die neben grünem und schwarzem Tee auch noch Mate-Tee enthält, gibt der Pfirsich eine gute Figur ab - hier in Kombination mit saftiger Birne. Und natürlich darf bei AURESA https://www.auresa.de/pfirsich-tee/ auch der Klassiker unter den Pfirsich-Tees nicht fehlen - Eistee. Die im Onlineshop erhältliche Teemischung "Eistee Pfirsich" ist schnell und einfach zubereitet und dazu auch noch komplett zuckerfrei.

"Pfirsiche gelten für viele als der Inbegriff des Sommers. Wer das Wort "Pfirsich" hört, der denkt meist unweigerlich an den Sommer im Freibad oder am See mit einem eisgekühlten Eistee in der Hand. Unsere Pfirsich-Tees sollen genau dieses sommerliche Gefühl vermitteln - zu jeder Jahreszeit. Deshalb haben wir bei der Zusammenstellung der Tees darauf geachtet, dass sie sowohl warm als auch kalt schmecken. So lässt sich unser grüner Pfirsich-Tee 'Schätze des Südens' auch gut als Eistee genießen, während man unseren 'Eistee Pfirsich' genauso gut als normalen Tee zubereiten kann", so Danijel Mlinarevic, Gründer von AURESA. https://www.auresa.de/

Zum Sortiment des Onlineshops gehören neben Pfirsich-Tee auch klassische grüne und schwarze Tees und zahlreiche Kräuter- und Früchtetees. Viele der bei https://www.auresa.de/ erhältlichen Tees stammen dabei aus kontrolliert biologischem Anbau. Sowohl konventionelle als auch Bio-Tees sind allesamt fair gehandelt und werden ausschließlich mit DHL GoGreen und damit komplett CO2-neutral verschickt.

AURESA - hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

