Servicekompetenzen und innovative Werbesysteme

Von der Produktentwicklung bis zur termingerechten Lieferung

Entwicklung bedarfsgerechter Werbelösungen, eigenes Projekt-Management, eigene TÜV-zertifizierte Produktion von Textilspannrahmen sowie Zuverlässigkeit in Installation, Wartung und Logistik - Die ALGROUP GmbH aus Köln bietet ihren Kunden einen umfassenden Service und zeichnet sich durch große Flexibilität aus.

"Unser Motto lautet: The Art of Visual Branding. Daher stehen bei unserer Produktentwicklung stetige Innovation und ein ansprechendes, zeitgemäßes Design immer im Fokus", erklärt Maike Schumacher, Vertriebsleiterin der ALGROUP GmbH. "Neben unseren eigenen Ideen und unserem Fachwissen, lassen wir auch gerne die Wünsche unserer Kunden bezüglich Materialien, Kombinationsmöglichkeiten von bestehenden Systemen oder der Produktion von Sonderanfertigungen mit einfließen, um bedarfsgerechte und ganzheitliche Lösungen zu schaffen."

Für den besonderen Service gibt es bei ALGROUP ein eigenes Projektmanager-Team. Die Mitarbeiter begleiten ihre Kunden Schritt für Schritt vom Konzept über den Bau von Prototypen bis zum serienfertigen Produkt. Die Kosten haben sie dabei stets im Blick. Sie kümmern sich zusätzlich um die fachmännische Montage und koordinieren Wartungstouren oder etwaige Reparaturaufträge.

Die Werbesysteme und Rahmen werden in der eigenen TÜV-zertifizierten Produktionsstätte in Köln gefertigt. Damit setzt ALGROUP auf einen hohen Qualitätsstandard aus Deutschland. Durch die kurzen Wege wird eine zeitnahe Lieferung innerhalb der Bundesrepublik gewährleistet. Für Lieferungen ins Ausland verfügt ALGROUP über ein breites Partnernetzwerk.

Weitere Informationen zu diesem Thema und zu Werbung Hauswand (https://www.algroup.de/informationen-outdoor/werbung-hauswand/), Wandbild leuchtend (https://www.algroup.de/informationen-messe/wandbild-leuchtend) oder Selbstleuchtende Bilder (https://www.algroup.de/informationen-messe/selbstleuchtende-bilder) finden Interessierte auf https://www.algroup.de.

Die ALGROUP GmbH aus Köln hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit innovativen Werbesystemen den Werbeerfolg ihrer Kunden nachhaltig zu erhöhen. Sie hat sich seit 1991 auf das Visual Branding am Point of Sale, auf Messen & Events sowie im Interior Design spezialisiert. Neben der hauseigenen Produktion bietet ALGROUP umfassende Servicekompetenzen von der Entwicklung und dem Design über die Logistik bis hin zur Montage und Wartung. Die Basis für die perfekte visuelle Darstellung bildet die Eigenmarke FRAMELESS. Das Textilspannrahmen-System aus Aluminium in Premium-Qualität, welches sich durch elegante Optik sowie langlebige, herausragende Qualität auszeichnet, findet mittels verschiedener Produktvarianten vielfältige Anwendung.

Firmenkontakt

ALGROUP GmbH

Paula Bär

Waltherstraße 49-51

51069 Köln

0221 / 68 93 23 0

0221 / 68 93 23 88

info@algroup.de

https://www.algroup.de

Pressekontakt

wavepoint GmbH & Co. KG

Lisa Petzold-Sauer

Josefstraße 10

51377 Leverkusen

0214 / 70 79 011

0214 / 70 79 012

info@wavepoint.de

https://www.wavepoint.de/

Werbesysteme, Serviceleistungen, Qualitätsstandards