Neu bei Caseking: robuste Halberd Chimera Gaming-Tische!

Halberd Chimera Gaming-Tische für extravagante Gaming-Setups!

Berlin, 24.07.2020

Chimera heißen die robusten und außergewöhnlich gut verarbeiteten Gaming-Tische der britischen Firma Halberd. Die Tischplatten aus stabilem MDF sind pulverbeschichtet und garantieren so eine fühlbar nahtlose Oberfläche. Gleichzeitig werden durch den Herstellungsprozess scharfe Kanten vermieden. Die langlebige Pulverbeschichtung sorgt außerdem dafür, dass die Tischplatte auch bei intensiver und langfristiger Nutzung keine Abnutzungserscheinungen zeigt. Die Tischbeine aus Stahl gibt es auch in einer elektrisch höhenverstellbaren Variante. An das Kabelmanagement haben die Designer ebenfalls gedacht: Die Tischplatten sind mit gut platzierten Kabeldurchführungen ausgestattet. Die modularen Tischplatten gibt es in Breiten von 150 und 180 Zentimeter. Jetzt bei Caseking vorbestellbar!

Der zweite wesentliche Bestandteil eines guten Computertisches sind nach der Tischplatte selbstverständlich die Beine und die Querverstrebung, auf der die Tischplatte liegt. Die Beine und die Querverstrebung sind hohl und für ein umfangreiches Kabelmanagement vorgesehen. Damit auch die zahllosen Kabel eines ausgeprägten Gaming-Setups ordentlich untergebracht werden können, gibt es noch einen Halberd-eigenen Kabelschacht dazu, der an der Querverstrebung angebracht werden kann.

Die Features der Halberd Chimera Gaming-Tische im Überblick:

- Tischplatten aus pulverbeschichtetem MDF mit 150 oder 180 Zentimeter Breite

- Tischbeine der Stance-Serie: elektrisch höhenverstellbar von 71 bis 126,5 Zentimeter

- Tischbeine der Strike-Serie: feste Höhe von 71 Zentimeter

- Maximale Belastung von 75 Kilogramm pro Bein

- Umfangreiches Kabelmanagement in Tischplatten und Beinen

- Inklusive Kabelschacht

Die Tischbeine der Stance-Serie können elektrisch zwischen 71 und 126,5 Zentimeter in der Höhe verstellt werden. So lassen sich die Tische auch stehend nutzen. Dabei können von dem starken Motor bis zu 150 kg gestemmt werden. Gefertigt aus Stahl, bringen sie die benötigte Stabilität mit, um auch extravagante und schwere Gaming-Setups zu tragen. Die Tischbeine der Strike-Serie hingegen haben eine feste Höhe von 71 Zentimetern. Sie eignen sich für die meisten Gamer. Auch sie tragen ein Gewicht von 75 Kilogramm pro Bein und können damit mühelos große Monitore und riesige Cases mit üppiger Hardware tragen. Alle Tischbeine haben vier großflächige Füße aus Gummi und schonen damit auch empfindliche Böden.

Die Halberd Chimera Gaming-Tische bei Caseking: https://www.caseking.de/halberd-chimera

Die Halberd Chimera Gaming-Tische sind bei Caseking ab sofort in den beiden Serien Strike (feste Höhe) und Stance (höhenverstellbar) mit je 150 cm oder 180 cm Breite jeweils in den Farben Schwarz, Schwarz-Rot und Schwarz-Blau zum Preis von 633,51 Euro bzw. 682,25 Euro sowie 1.267,13 Euro bzw. 1.315,87 Euro erhältlich und sofort lieferbar.

