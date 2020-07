newgen medicals Kompakter Akku-Ozongenerator

Ganz einfach für gute und saubere Luft sorgen

- Für zu Hause, Auto, Hobbyraum & Co.

- Befreit Räume bis 10 m³ von unangenehmen Gerüchen

- Beseitigt zudem nahezu alle Bakterien und Viren

- Ideal auch für Unterwäsche, Spielzeug, Masken u.v.m.

- Akku für bis zu 2 Stunden Laufzeit

Befreit Raumluft ganz einfach von unangenehmen Gerüchen - ob durch Haustiere, Kochen oder Zigarettenqualm: Einfach den kompakten Ozongenerator (https://www.pearl.de/mtrkw-11346-akku-ozongeneratoren-fuer-reine-raumluft.shtml) von newgen medicals (https://www.pearl.de/ar-2-43.shtml) einschalten und den Timer stellen. Fertig, den Rest übernimmt der kompakte Helfer!

Befreit auch von den meisten Bakterien und Viren: Denn Ozon wirkt desinfizierend! Und man befreit neben der Raumluft auch Möbel-Oberflächen und Armaturen von den Krankheitserregern.

Ideal zudem für Unterwäsche, Spielzeug, Masken u.v.m.: Dazu legt man alle zu desinfizierenden Gegenstände zusammen mit dem Ozongenerator in eine große verschließbare Box. Oder man legt den kompakten Helfer direkt in den Kleiderschrank, die Spielzeugkiste & Co.

Mobil dank Akku: Den Ozongenerator einfach dort verwenden, wo man ihn gerade braucht - ob zu Hause, im Büro oder im Auto.

- Zur Anwendung im Zuhause, Kleiderschrank, Auto, Hobbyraum & Co.

- Ideal für Raumgrößen bis zu 4 m² / 10 m³

- Befreit die Raumluft von unangenehmen Gerüchen, z.B. durch Haustiere, Kochen oder Zigarettenqualm

- Beseitigt zudem nahezu alle Bakterien und Viren: ohne Chemikalien

- Ideal auch zum Desinfizieren von Unterwäsche, Spielzeug, Mund-Nasen-Masken u.v.m. geeignet: einfach zusammen in eine geschlossene Box geben

- LED-Display: zeigt Start-Countdown sowie Laufzeit nach Start

- Einstellbare Dauer bis zum Start: 180 - 999 Sek., Laufzeit: 1 - 100 Min.

- Ozon-Konzentration pro Minute: 1,66 mg/m³

- Stoppt nach Ablauf der Laufzeit automatisch

- Einfache Bedienung über 3 Tasten

- Ausklappbarer Standfuß

- Integrierter Li-Ion-Akku mit 2.200 mAh für bis zu 2 Stunden Laufzeit, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

- Maße: 71 x 150 x 43 mm, Gewicht: 189 g

- Ozongenerator inklusive USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

Preis: 69,32 EUR

Bestell-Nr. NX-4736-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4736-3033.shtml

Presseinformation mit Bilderlink: https://www.magentacloud.de/lnk/WYhpma56

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten (www.pearl.de).

