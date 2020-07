TKO in Runde 3: Ünsal Arik verteidigt Titel & Sponsoring

CBD-Kaufen.com gratuliert Ünsal Arik für die Titelverteidigung

Berlin, 23. Juli 2020 - " CBD kaufen (https://cbd-kaufen.com)", der Sponsor des WBC Asia Champion Ünsal Arik gratuliert dem Profi-Boxer zur Titelverteidigung. Was Ruhe, Lockere Muskeln, Schmerzen und CBD miteinander zu tun haben, hat der Profi Boxer letzten Samstag in Europas erster Indoor Sport Veranstaltung seit Corona auf der Vitis Fight Night in Wiesbaden grandios zur Schau getragen.

Mit einem TKO verteidigte der Ausnahmesportler Ünsal Arik in der 3. Runde seinen Titel als WBC Asia Champion und setzte damit ein Zeichen: Der Kampf gegen den 17 Jahre jüngeren Dustin Amman ging schon in der dritten Runde durch ein TKO zu Ende. Das Logo des bekannten Onlineshops für CBD, "CBD-Kaufen.com" trug der 39 jährige Profi Boxer dabei auf seiner Kampf-Hose. Somit haben Ünsal Arik und "CBD Kaufen" schon zwei erfolgreiche Titelkämpfe miteinander bestritten, - wie zuvor schon gegen den Weissrussen Siarhei Huliakevich ("Der Chirurg"), als er sich den Titel des WBC Asia Champions erkämpfte. Als Weltergewichtler hat Arik schon fast alles erreicht: WBF International Champion, IBF Europameister und GBU World Champion sind nur drei seiner zahlreichen Titel.

Der aus dem bayerischen Parsberg kommende Profi-Boxer ist ein vielschichtiger Mensch, der weit über den Sport hinaus mit seiner Einstellung gegenüber gesellschaftlichen Themen überzeugt und Haltung zeigt. So zeigt sich Arik immer gern als Demokrat, steht gegen Ungerechtigkeit und rechtsradikale und ist auch bei beim Thema Ernährung konsequent: Arik ist Veganer, was für einen Profiboxer mehr als ungewöhnlich ist.

2019 veröffentlichte er mit "VegBoxen" ein vielbeachtetes Sachbuch, mit dem er über Vorurteile gegenüber Veganer Ernährung im Profisport aufräumt. Durch anders denkende lässt sich der Sportler nicht aus der Ruhe bringen und fällt auch durch seine ausgesprochene Sportlichkeit auf: Nach dem Kampf bot er dem unterlegenen Herausforderer Dustin Amman sogar einen Rückkampf an, was durchaus nicht selbstverständlich ist. - Doch wo viel Licht ist, gibt es wohl auch viel Schatten, denn was für Ünsal Arik selbstverständlich ist, macht Ihn auch zur Angriffsfläche für viele andere, - so wird er unter anderem von rechtsradikalen und anderen Menschen bedroht, denen er wohl auf Grund seiner leidenschaftlich demokratischen Ader ein Dorn im Auge ist. Doch Arik bleibt cool und kann dennoch gut Schlafen. Unter anderem hilft ihm auch CBD-Öl dabei, auch in stressigen Situationen besser zur Ruhe zu kommen, wie er im Interview mit dem Onlineshop "CBD-Kaufen" bestätigte: https://bit.ly/cbd_erfahrungen .

Auf die Titel-Verteidigung hat sich Ünsal mit täglichem Training vorbereitet. - Dieser Kampf ist etwas besonderes:

- Die erste indoor Sportveranstaltung mit Publikum seit Corona

Am letzten Samstag, dem 18.Juli 2020 stieg Ünsal Arik (30-2-0, 25 K.O.) erneut in den Ring, dieses Mal gegen den Herausforderer Dustin Amman (4-1-0, 3 K.O.). - Der Kampf wurde in dem Wiesbadener Vitis Event Sport Center im Rahmen der "Vitis Fight Night" ausgetragen, wo trotz "Corona" - natürlich unter strengen gesundheitlichen Vorkehrungen - die erste Indoor Sport-Publikumsveranstaltungen in Europa seit Ausbruch der Pandemie stattgefunden hat. Die Gala ist von der Kobra Sportpromotion organisiert worden und wurde freundlicher Weise von der Stadt Wiesbaden für bis zu 200 Zuschauer genehmigt.

- CBD-kaufen.com & Schmerzen: ein Schneller Sieg gegen den Herausvorderer

Das "CBD Kaufen" Team hat den Champion, der von Trainer-Legende Leroy Raschke trainiert wurde, bei seinem Kampf begleitet. Schmerzfrei freut sich der CBD Shop Eigentümer, C.Badde besonders darauf, im Rahmen des Boxkampfes sein neues CBD-Öl von der Eigenmarke C-B-D.ONE dabei gehabt zu haben. Einem Vollspektrum-CBD-Öl, das komplett von dem psychoaktiven Wirkstoff THC befreit wurde. Dieses sogenannte "Breitspektrum-Öl" wird laut Angaben des CBD-Shops im Laufe der kommenden Woche im Handel erhältlich sein.

- CBD-Kaufen & Sport Sponsoring

Weil der Onlineshop CBD-kaufen.com die sportlichen Werte mit Ünsal Arik teilt, ehrlich und offen über alles zu kommunizieren, ist der Champion sowohl sportlich als auch menschlich der Ideale Sponsoring Partner für die Marke "CBD-Kaufen". Vor allem, weil er kein Blatt vor den Mund nimmt - und sagt, was er denkt, - und zu seiner Meinung steht, ist dies für den Onlineshop wichtig. - Denn gerade im CBD-Öl Markt ist dies wichtig, da es auch von Seiten der Politik nicht gerade einheitliche Signale gibt, wie man mit dem Thema CBD-Öl umgehen soll.

Anlässlich des Sieges von Ünsal Arik bietet der Onlineshop "CBD-Kaufen" nun allen Lesern einen Spezialrabatt an: So kann jeder mit dem Gutscheincode "PM-Arik20" im Juli 2020 auf alle Produkte von C-B-D.ONE einen Rabatt von 20% erhalten, wenn man CBD kaufen will.

CBD-kaufen.com ist der Onlineshop für Vollspektrum Hanf-Extrakte. Als einer der ersten Onlineshops für Cannabidiol im Internet hat es sich CBD-kaufen.com zur Aufgabe gemacht, Beste CBD-Öl Qualität zu unschlagbaren Preisen verfügbar zu machen.

Kontakt

CBDkaufen.com

Philipp Rauch

Korsörer Str. 17

10437 Berlin

+493040007712

info@cbdkaufen.com

https://cbdkaufen.com

CBD-kaufen, CBD kaufen, Arik, Boxer, WBC, Boxen, Sport