Die digitale Belegprüfung

Ortsunabhängig, flexibel und innovativ

Durch das neue Angebot von DOMUS kann die Belegprüfung einer WEG künftig vollständig digital durchgeführt werden. Dadurch entfällt sowohl für Verwalter als auch für die Beiräte die Notwendigkeit, einen festen Termin für die jährliche Belegprüfung zu vereinbaren und persönlich vor Ort zu sein. Die Prüfung der entsprechenden Belege kann ortsunabhängig zu jeder Tages- und Nachtzeit erfolgen. Selbstverständlich ist dabei auch der Austausch mit an-deren Beiräten möglich: So können die Prüfer einzelne Absätze oder Zahlen kommentieren, sich gegenseitig Fragen stellen und die Prüfung in enger Abstimmung durchführen, bevor die nachvollzogene Buchführung zurück an den Verwalter geht. Auch geplante Tagesordnungs-punkte für die Eigentümerversammlung sowie der Wirtschaftsplan einer WEG können zur Prüfung hinterlegt werden.

Orts- und zeitunabhängige Belegprüfung möglich

Das Angebot der digitalen Belegprüfung erleichtert die Tätigkeiten der Beiräte erheblich. Ne-ben zeitlicher und örtlicher Flexibilität lassen sich durch die Nutzung der digitalen Lösung insbesondere für Risikopatienten in Zeiten der Corona-Pandemie auch unnötige persönliche Kontakte vermeiden. Den Verwaltern bietet die Nutzung dieses Systems hingegen den Vor-teil, dass es damit zukünftig leichter sein dürfte, Beiräte innerhalb einer WEG für das ehren-amtliche Engagement als Belegprüfer zu begeistern. Zudem entfallen auch für Verwalter zeitintensive Vor-Ort-Termine, die aufgrund der Verfügbarkeit der beteiligten Beiräte häufig außerhalb der üblichen Arbeitszeiten stattfinden mussten.

Funktion in HOMECASE enthalten

Die Funktion der digitalen Belegprüfung ist über die Softwarelösung HOMECASE von DOMUS verfügbar. Kunden, die HOMECASE bereits für die Verwaltung ihrer Bestände nutzen, können das Feature ab sofort kostenlos nutzen. Weitere Informationen erhalten Interessierte auf der Homepage www.domus-software.de/produkte/homecase/.

Die DOMUS Software AG mit Sitz in Ottobrunn bei München bietet zukunftsorientierte Haus- und Immobilienverwaltungssoftware. Über die letzten Jahrzehnte hinweg entwickelte das 1974 gegründete Familienunternehmen mit rund 100 Mitarbeitern innovative Softwarelösungen für die Hausverwaltung. Dabei gehen die Anwendungsbereiche der angebotenen Produkte weit über die Funktionen klassischer ERP-Systeme (Buchen, Mahnen, Abrechnen) hinaus. Neben zahlreichen Mitgliedschaften in immobilienwirtschaftlichen Verbänden ist die DOMUS zertifizierter Softwarepartner der DATEV.

