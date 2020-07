Kennen Sie die wichtigsten Faktoren für eine Immobilie?

Gewerbeflächen in der zukünftigen Smart City Basel

Neben der Lage spielen bei einer Gewerbeimmobilie einige weitere Faktoren eine wichtige Rolle. Bei der Analyse eines Standortes erfolgt eine Grobunterteilung in den sogenannten Makro- und Mikrostandort. Unter Makrostandort wird der Wirtschaftsstandort verstanden, der die Region, die Stadt und die Gemeinde beinhaltet. Der Mikrostandort ist die unmittelbare Umgebung des Objektes; genauer gesagt das Quartier, der Stadtteil und das nächste Umfeld.

Unter klar messbaren, harten Faktoren für den Standort eines Objektes werden z.B. die "Entfernung zu Grosszentren", "Standortkosten", "Steuerbelastung" und die "Verkehrsanbindung" verstanden, um nur einige zu nennen. Weitere ausschlaggebende Kriterien bei der Wahl einer Gewerbeliegenschaft sind natürlich auch die "Nähe zu Kunden|Lieferanten" und die "Verfügbarkeit von Arbeitskräften". Psychologische und sozioökonomische Aspekte wie z.B. "Attraktivität des Standortes", "Image der Region" und "Arbeitsbedingungen" sind massgebend.

Lernen Sie heute DIE Gewerbeliegenschaft kennen, die viele der eben aufgeführten Faktoren abdeckt. Wir freuen uns, Ihnen das Gebäude "Auf dem Wolf 11" zu präsentieren.

Die Gemeinde: Viele Firmen schätzen in Basel die kurzen Wege. Arbeitnehmer finden in Basel ein vielfältiges Wohnangebot mit einer guten Anbindung an die umliegenden Naherholungszonen.

Die Lage: Der nächste Autobahnanschluss ist ca. 3 km entfernt. Das Areal verfügt über Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants, die zu Fuss in wenigen Minuten zu erreichen sind.

Verkehrsanbindung: Das Quartier ist gut mit Bus und Tram erschlossen. Hauseigene Parkplätze gehören mit zur Liegenschaft.

Ausstattung und Merkmale: Die Flächen lassen sich flexibel einsetzen. Die grosszügigen Büroflächen in den oberen Stockwerken bieten einen spektakulären Blick über die Dächer von Basel.

Standortkosten: Die Liegenschaft punktet mit einem sehr guten Preis|Leistungsverhältnis. Die Standortkosten sind -im Vergleich zu ähnlichen Gewerbeliegenschaften- recht günstig.

Nähe zu Kunden|Lieferanten: Mit seiner zentralen Lage sind Sie in wenigen Minuten an allen wichtigen Punkten in Basel, seiner Agglomeration, Südwestdeutschland und Ostfrankreich. Wichtige Areale, wie das Schorenareal in Arlesheim, der Roche Tower, der Novartis Campus oder Volta Nord sind schnell zu erreichen

Verfügbarkeit von Arbeitskräften: Neben den inländischen Arbeitnehmern sind in der Region Basel insgesamt knapp 70 000 Grenzgänger aus Deutschland und Frankreich tätig.

Image der Region: Basel hat sich im letzten Jahrzehnt vom Image eines Provinznestes befreit und sich zu einer hippen Kulturstadt entwickelt. Auch die Bestrebungen, im Quartier Auf dem Wolf die "Smart City Basel" entstehen zu lassen, unterstreicht die Zukunftsorientierung der Region.

Wichtige Vorteile der Liegenschaft auf einen Blick:

- Gute Lage, mitten in der zukünftigen Smart City Basel

- Ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

- Gute Verkehrsanbindung

- Flexible Aufteilung möglich

- Mieterausbau mit Investitionen des Vermieters verhandelbar

- Langfristiger Mietvertrag möglich

- Unkomplizierte Vermietung

Perfektes Objekte für eine flexible Nutzung für Zulieferer der ansässigen Industrie, Handwerker, Betriebe mit Werkstätten, Kleingewerbler und Firmen, die für die zukünftige Smart City Basel tätig sind. Verschaffen Sie sich einen ersten Überblick. Entweder auf unserer Homepage oder vereinbaren Sie am besten gleich einen unverbindlichen Besichtigungstermin mit uns.

Hier geht es zur Homepage: https://www.aufdemwolf.ch/

