Blinddate mit der Kunst: AWA Hotel und Bavaria Wein laden zum Artsy Kick-Off-Event

Das letzte A im Namen des AWA Hotel in München steht für Art. Und diesem Anspruch wird das von Anita Wandinger geführte Haus auch gerecht, denn am Donnerstag, den 30. Juli, findet dort ein Kunstevent der besonderen "Art" statt.

"Ist das Kunst oder kann das weg?", lautet ein oft bemühtes Zitat, wenn es um Kunst, insbesondere um abstrakte bzw. moderne Kunst geht. Und genau um diese geht es am 30.07.2020 ab 19:00 Uhr im AWA Hotel in München. Zusammen mit den Weinexperten von Bavaria Wein, denn Kunst und Wein waren schon immer ein erfolgreiches Gespann, stellt die Gastgeberin Anita Wandinger dem interessierten Publikum eine Künstlerin vor, deren Werke zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert werden. Und um das Spannungsmoment noch weiter zu erhöhen, wird im Vorfeld nicht bekannt gegeben, um welche Künstlerin es sich handelt. Die Gäste haben sozusagen ein Blinddate mit der Kunst.

+++ Fingerfood, coole Musik und erlesene Getränke +++

Regionalität ist im AWA Hotel Trumpf. Deshalb wird auch bei dieser Kulturveranstaltung auf Kooperationspartner aus der "Nachbarschaft" gesetzt. Neben dem Mitveranstalter Bavaria Wein (www.bavaria-wein.com), welcher die Gäste mit erlesenen Wein versorgt, sorgen die Biogemüse- und Biosirup-Experten der Manufaktur Feinschnabel (www.feinschnabel.de) mit Fingerfood für das leibliche Wohl. Und da in München natürlich ein zünftiges Bier bei keinem Event fehlen darf, übernimmt den Ausschank das Team von Schiller Bräu (www.schiller-braeu.de). Die Gäste dürfen sich auf die unfiltrierten und naturbelassenen Bierspezialitäten aus dem eigenen Brauhaus freuen. Zudem wird ein DJ die Veranstaltung mit cooler Loungemusik untermalen.

+++ Kultur? Aber sicher! +++

Wie alle Veranstaltungen derzeit unterliegt auch diese Kulturveranstaltung den Maßgaben der sechsten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Daher ist zum einen die Anzahl der Teilnehmer auf maximal 100 begrenzt, frühes Erscheinen sichert also den Einlass, und zum anderen herrscht Maskenpflicht in den Räumen, sobald man sich frei im Raum bewegt. An den Tischen, die natürlich in ausreichendem Abstand aufgestellt werden, können die Masken allerdings abgenommen werden.

"Wir freuen uns sehr darüber, dass wir nach langer Pause wieder ein Event in unserem AWA Hotel veranstalten können und das A wie Art aus unserem Firmennamen damit wieder zur Geltung kommt. Die aktuell geltenden Corona-Schutzmaßnahmen stellen uns natürlich vor erhöhte Herausforderungen, welche wir mit unserem Hygienekonzept aber meistern können", so die AWA Hotel Geschäftsführerin Anita Wandinger.

+++ Anmeldung für Medienvertreter +++

Bitte teilen Sie uns bis zum 30. Juli, 15:00 Uhr, per Mail an presse@pr4you.de mit, ob Sie als Medienvertreter an dem Termin teilnehmen und ob Sie mit einer der beteiligten Personen ein Interview führen möchten. Der Einlass zum Event erfolgt ab 19:00 Uhr. Die offizielle Eröffnung erfolgt um 20:00 Uhr.

Falls Sie an dem Termin persönlich nicht teilnehmen können, aber gern Bildmaterial zur Berichterstattung zur Verfügung gestellt bekommen möchten, so teilen Sie uns dies bitte ebenfalls mit.

Weitere Informationen:

https://www.awa-hotel.com

https://www.bavaria-wein.com

https://www.pr4you.de

Verwendung honorarfrei, Beleghinweis erbeten

468 Wörter, 3.276 Zeichen mit Leerzeichen

+++ Über das AWA Hotel +++

Das 4-Sterne AWA Hotel ist ein Münchener City-Boutique-Hotel. Es öffnete im März 2019 seine Pforten für die Gäste. Zentral gelegen, befindet es sich nur wenige Minuten vom Hauptbahnhof, der Theresienwiese oder dem Marienplatz entfernt. Das Hotel verfügt über 88 Zimmer und Suiten, in denen die Gäste auf 23 cm Luxusmatratzen von Treca schlafen können. AWA steht für Awareness, Women und Arts. Das von der jungen Gastgeberin Anita Wandinger geführte Hotel möchte sich mit seinem Konzept bewusst von den üblichen City-Hotels absetzen. So lautet das Hotelmotto auch: "Mache alles mit Bedacht". Deshalb verzichtet das Hotel weitestgehend auf Plastik und unterstützt zahlreiche Projekte der Organisation 4Ocean oder des Tierheimes in München und spendet pro Hotelbuchung sogar 20 Cent an den Verein "dein München e.V.".

Das W wie "Women" im Hotelnamen wird durch die Gastgeberin Anita Wandinger verkörpert und gelebt. Als junge Hotelgründerin weiß sie genau, wie schwer es Frauen in der Geschäftswelt immer noch haben. Sie unterstützt deshalb auch andere von Frauen geleitete Unternehmen und kooperiert mit diesen.

Gästen des Hotels wird schnell auffallen, dass der Bereich Art ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensphilosophie ist. So sind auf den Fluren und in den Zimmern überall Kunstwerke zu finden. Zudem finden regelmäßig Art-Nights im Hotel statt.

Weitere Informationen: http://www.awa-hotel.com

+++ Über Anita Wandinger +++

Obwohl Anita Wandinger aus einer Hoteliers-Familie stammt, wollte sie eigentlich Opernsängerin werden. Nach dem Besuch der Northern Arizona University verschlug es die gebürtige Münchenerin dann aber doch in die Hotellerie. Erste Erfahrungen sammelte die Hotelgründerin dabei im A-Loft, Königshof und dem Ritz Carlton in Barcelona, bevor die Powerfrau im Rahmen eines dualen Masterstudiums der Wirtschaftspsychologie als First Reputation Management Assistentin in Münchens Top Hotel, dem Bayrischen Hof, tätig war. Während dieser Zeit entwickelte sich die Idee zum eigenen Hotel. Anita Wandiger ist Hundeliebhaberin und engagiert sich zudem auch privat für den Tier- und Umweltschutz.

Firmenkontakt

AWA Hotel GmbH

Franziska Sturm

Schillerstraße 10

80336 München

+49 (0) 178 804 97 86

Franziska.Sturm@awa-hotel.com

http://www.awa-hotel.com

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

dialog@pr4you.de

www.pr4you.de

Artsy, Kultur, Kunst, AWA Hotel, Anita Wandinger, München, City Hotel, Gäste, Übernachtungen, Deutschland Tourismus, Corona, COVID-19, Pandemie, PR-Agentur, PR4YOU, Berlin