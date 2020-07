funkschau Leserwahl zum "ITK Produkt des Jahres 2020": STARFACE in drei Kategorien nominiert

Karlsruhe, 20. Juli 2020. STARFACE wurde vom Fachmagazin funkschau in gleich drei Kategorien für die Leserwahl der ITK-Produkte des Jahres 2020 nominiert. Der Karlsruher VoIP-Anlagenhersteller tritt in diesem Jahr in den Kategorien "TK-Anlagen für KMU", "TK-Anlagen für große Unternehmen" und "Cloud-Telefonie" an. Die Leser der Funkschau können vom 17. Juli bis 20. September 2020 unter www.funkschau.de für ihre Favoriten abstimmen.

"Die funkschau Leserwahl gehört seit vielen Jahren zu den wichtigsten Leistungsschauen der deutschen ITK-Branche - und wir freuen uns jedes Mal, wenn wir es mit unseren Plattformen in die Endrunde dieser renommierten Veranstaltung schaffen", erklärt Florian Buzin, Geschäftsführer der STARFACE GmbH. "2019 konnten wir uns mit Gold bei den Enterprise-Anlagen und Bronze im KMU-Segment gleich zwei Topplatzierungen sichern. Und auch in diesem Jahr gehen wir optimistisch ins Rennen - mit unserer neuen Videoconferencing-Plattform STARFACE NEON und der Unterstützung der STARFACE Community sollte ein Platz auf dem Treppchen in greifbarer Nähe sein."

STARFACE geht 2020 mit den folgenden Produkten ins Rennen:

In der Kategorie "TK-Anlagen für KMU": STARFACE Advanced

Die UCC-Plattform STARFACE Advanced bietet mittelständischen Unternehmen mit bis zu 80 Teilnehmern ein breites Set innovativer Unified Communications- und Collaboration-Features. In der aktuellen Version STARFACE 6.7 führt die Plattform alle Kommunikationskanäle im UCC-Client des Anwenders zusammen - und unterstützt neben leistungsstarker Business-Telefonie auch bedienfreundliche Voice- und Video-Konferenzen, umfangreiche Collaboration-Features und einen nativen SIP-Trunk. So können auch kleine Betriebe von den Möglichkeiten moderner Enterprise-Telefonie profitieren.

In der Kategorie "TK-Anlagen für große Unternehmen": STARFACE Enterprise

Die STARFACE Enterprise ist eine leistungsstarke UCC-Appliance für große mittelständische Unternehmen mit bis zu 750 Mitarbeitern. Die flexibel erweiterbare UCC-Plattform unterstützt neben moderner Business-Telefonie auch bedienfreundliche Voice- und Video-Konferenzen, umfangreiche Collaboration-Features und einen nativen SIP-Trunk. STARFACE Enterprise ist für bis zu 170 SIP-Verbindungen ausgelegt und bewältigt bis zu 30 Telefonkonferenzen gleichzeitig - und präsentiert sich damit auch als attraktive Lösung für Callcenter und Telefondienstleister.

In der Kategorie "Cloud-Telefonie": STARFACE Cloud

Die STARFACE UCC-Plattformen sind auch als innovativer Cloud Service verfügbar. STARFACE Cloud vereint die Vorzüge individualisierter, lokal betriebener VoIP-Anlagen mit den Einsparpotenzialen und der Flexibilität extern gehosteter Managed Services. Unternehmen erhalten auf diese Weise Zugriff auf eine maßgeschneiderte STARFACE Instanz, die passgenau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist und in hochsicheren Data Centern in Deutschland gehostet wird. So profitieren sie von den Potenzialen moderner UCC-Umgebungen, ohne dafür eigene Hardware beschaffen oder betreiben zu müssen.

Hintergrund: Die funkschau-Leserwahl 2020

Die jährliche Leserwahl "ITK-Produkt des Jahres" der Fachzeitschrift funkschau - einer der auflagenstärksten deutschen Fachzeitschriften für Kommunikationstechnik - ist ein wichtiges Barometer für ITK-Produkte im deutschsprachigen Raum. In diesem Jahr findet die Leserwahl bereits zum zwölften Mal statt. Dabei wählen die funkschau-Leser aus einer von einer Expertenjury erstellten Shortlist von 21 Kategorien ihre "ITK-Produkte des Jahres". Die Abstimmung startet mit der Veröffentlichung der Ausgabe 7-2020 am 17. Juli 2020, in der den Lesern die nominierten Produkte vorgestellt werden.

Ab diesem Zeitpunkt haben die funkschau-Leser zehn Wochen lang Zeit auf www.funkschau.de für ihren Favoriten abzustimmen. Im vergangenen Jahr gaben bei der funkschau-Leserwahl rund 15.000 ITK-Fachleute ihre Stimme für ihr Top-Produkt 2019 ab, womit die Auszeichnung als eine der repräsentativsten in der ITK-Branche gilt. Die Gewinner der Abstimmung werden im Herbst 2020 bekanntgegeben.

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, hat sich der Hersteller von IP-Telefonanlagen und -Kommunikationslösungen fest im Markt etabliert und gilt als innovativer Trendsetter. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die Linux-basierten STARFACE Telefonanlagen, die wahlweise als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbar sind und sich für Unternehmen jeder Größe eignen. Die vielfach preisgekrönte Telefonanlage - STARFACE errang unter anderem acht Siege bei den funkschau-Leserwahlen 2009 bis 2019 - wird ausschließlich über qualifizierte Partner vertrieben.

STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und ERP-Systemen verknüpfen. Sie unterstützt gängige Technologien und Standards wie Analognetz, ISDN, NGN und Voice-over-IP und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen.

