Springer-Sachbuch stellt empfehlenswerte Anbieter und ihre Anlagestrategien vor | Sparpläne müssen zum Alltag passen und berechenbar sein

"Ich wäre gerne Millionär." Ein Satz, der vielen Menschen leicht von den Lippen geht. Aber die meisten haben keinen Plan, wie sie dieses Ziel erreichen können. Reichtum ereilt einen bekanntlich selten über Nacht, sondern erfordert Geduld und Hartnäckigkeit. Eine funktionierende Anlagestrategie ist ebenfalls unerlässlich. Hilfestellungen bieten die zahlreichen Finanzberater, die sich in Deutschland tummeln. Doch wem vertraut man am besten sein Geld an, damit es sich auch wirklich vermehrt? Der Finanzexperte Jean Meyer hat es sich zur Aufgabe gemacht, Anleger auf dem Weg zur ersten Million zu unterstützen. Im gerade erschienenen Buch Die 25 besten Finanzberater Deutschlands stellt er 25 freie und unabhängige Finanzberater mit ihren bewährten Anlagestrategien vor.

"Geld ist für die meisten Menschen ein Tabuthema. Sie sprechen nicht darüber, informieren sich zu wenig und wählen am Ende das Sparbuch, um ihr Geld zu parken. Das Thema scheint ein Stoppschild für die Phantasie zu sein", sagt Jean Meyer. Er empfiehlt einen Spar- und Investmentplan, der sich in den Alltag fügt und unabhängig von politischen Rahmenbedingungen Bestand hat. Seine wichtigsten Tipps: Verzicht auf die kleinen Freuden des Alltags wie zum Beispiel den täglichen Coffee-to-go und einen monatlichen Invest von zehn Prozent des jährlichen Bruttoeinkommens. Denn: "Vermögen braucht Geduld und risikoscheu gewinnt."

Für das Sachbuch reiste Meyer drei Monate lang durch Deutschland und sprach mit zahlreichen Finanzberatern. Er analysierte ihre Persönlichkeit und ihr Geschäft und durchleuchtete die jeweilige Methode. Dem Ranking hat er zehn Kriterien zugrunde gelegt. "Reich zu werden ist kein Zauberwerk, es ist schlichtweg ein Rechnen mit den Größen von Sparbetrag, Inflation, Ertrag und Zeit", betont er. Das Buch bietet einen guten Überblick über empfehlenswerte Anbieter in Deutschland und ihre Strategien.

Jean Meyer begleitet seit mehr als 25 Jahren Menschen auf dem Weg in ihre finanzielle Freiheit. Er ist Vorstand der Finanzhaus Meyer AG, Vorstand der Trabant Immobilien AG sowie Inhaber verschiedener Immobilienunternehmen.

Jean Meyer

Die 25 besten Finanzberater Deutschlands

2020, 206 S.

Hardcover EUR 29,99 (D) | EUR 30,83 (A) | sFR 33.50 (CH)

ISBN 978-3-658-27540-2

Zusätzlich auch als eBook verfügbar

