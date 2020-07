Vendor Selection Matrix™ Web Content Management SaaS und Software:

Marktführer Sitecore setzt sich mit Kundenorientierung an die Spitze

750 IT-Budgetverantwortliche des gehobenen deutschen Mittelstandes und die Analysten von RESEARCH IN ACTION haben entschieden: Sitecore bietet die kundenorientiertesten Web Content Management Konzepte für Software und Hosting in Deutschland.

Wo früher ein Content Management System ausreichte, um Unternehmensinhalte ins Netz zu stellen, gilt es heute, digitale Kundenerlebnisse umfassend zu gestalten, und das auf allen genutzten Devices, Plattformen und Kanälen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, setzen viele Unternehmen auf so genannte Digital Experience Plattformen (DXP), die inzwischen auch cloud-basiert alle benötigten Funktionen zur Verfügung stellen. Für die Analysten von RESEARCH IN ACTION Grund genug, die angebotenen Lösungen mal gründlich unter die Lupe zu nehmen. In einer groß angelegten Studie befragten sie 750 IT-Budgetverantwortliche aus deutschen Unternehmen mit mindestens 50 Millionen Euro Jahresumsatz und zahlreiche Analysten nach ihren Erfahrungen mit den aktuell angebotenen DXP-Lösungen. Das Ergebnis ist klar: Die Sitecore Experience Platform (XP) ist die Nummer eins im deutschen Markt.

Top-Werte für Strategie und Umsetzung

Im Ranking landete das Unternehmen Sitecore sowohl im Bereich Strategie als auch in punkto Umsetzung auf dem ersten Platz. Besonders hervorgehoben wurden dabei auch Preis-Leistungs-Verhältnis und Kundenzufriedenheit.

Ausgereifte technische Lösung

Durch einen konsequenten Plattform-Ansatz können Projekte mit Sitecore besonders schnell und kostengünstig realisiert werden. Und auch für die End-User bietet die integrierte Plattform einen entscheidenden Vorteil: Das einheitliche User-Interface ohne Brüche erlaubt es ihnen, sich schnell und sicher im System zurechtzufinden und von Beginn an produktiv zu arbeiten.

Erfolg auch für die Sitecore-Partner

Mit seinen guten Ergebnissen im Bereich Kundenzufriedenheit beweist das dänische Unternehmen zudem ein sehr gutes Händchen bei der Auswahl seiner Partner, die in Deutschland 85% der Implementierungen durchführen. Ein besonderer Grund zur Freude und eine schöne Bestätigung ist die Auszeichnung deshalb auch für das Unternehmen netzkern AG, das zu den wenigen Sitecore Platinum Implementation Partnern in Deutschland gehört und mit Chief Technology Officer Markus Grün den einzigen "Sitecore MVP Ambassador" in Deutschland zu seinem Team zählen darf.

Über Sitecore:

Seit seiner Gründung 2001 in Dänemark hat sich das Unternehmen Sitecore als internationaler Marktführer etabliert. Die Sitecore Experience Platform(XP) kombiniert WCM mit Personalisierung, Anwendungs-Integration, Marketing-Automatisierung, E-Mail-Marketing, SocialMedia, e-Commerce, Optimierung und Analytik und wird ständig weiter entwickelt. Sitecore beschäftigt über 1.100 Mitarbeiter und bedient 3.600 Kunden. Sitecore hat mehrere Standorte in Deutschland.

Über netzkern:

netzkern ist eine der größten Full-Service-Digitalagenturen Deutschlands mit über 100 Mitarbeitern an den Standorten Wuppertal und Hamburg. Die Agentur bietet sämtliche Leistungen für anhaltend erfolgreiche Digital Experience- & E-Commerce-Lösungen. Dazu gehören Beratung, Konzeption, Gestaltung, Realisierung, Online-Marketing sowie Hosting (Cloud + eigenes Datacenter). Die Digitalspezialisten unterstützen Großunternehmen wie Bayer, Covestro, RWE, Vonovia, EWE, Düsseldorf Flughafen, Esri, Festool und HEM sowie zahlreiche KMUs wie Aktion Mensch, Hermes Sweeteners, Fahnen Herold und Guest-One dabei, Interessenten über digitale Kanäle in begeisterte Kunden und Fürsprecher zu verwandeln. netzkern ist einer der größten und erfahrensten Sitecore Platinum Implementation Partner und Kentico Xperience Gold Partner in DACH sowie Microsoft Gold Partner Application Development, Microsoft Gold Partner Cloud Solution Provider, Kontent Qualified Partner, Episerver Partner, Cognigy AI Partner, Google Partner und Mitglied im German UPA.

