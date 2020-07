Finca in Spanien als Sperrgürtel gegen Covid-19

Das enge Zusammenleben in der Stadt ist wegen Covid-19 zu hinterfragen. In einer Finca lebt es sich sicherer.

Die Vorteile des Wohnens in der Stadt sind wegen Covid-19 zweitrangig geworden. Sicherer lebt es sich heute in einer Finca mit Umschwung in Spanien.

Viel Platz im Haus und frische Luft als Sperrgürtel gegen das Virus

In den letzten Monaten hat das Corona Virus oder Covid-19, wie es heute genannt wird, schonungslost aufgedeckt, dass die Vorteile des Wohnens in der Stadt und in Wohnblocks zweitrangig geworden sind. So haben etwa die Bewohner von Fincas oder von geräumigen Häusern mit Umschwung in den Mittelmeer-Urbanisationen die schweren Lockdown-Zeiten unbeschwerter und fast ohne Einbusse von Lebensqualität verbringen können.

Starke Nachfrage nach Fincas und geräumigen Häusern mit Umschwung

Wir haben uns deshalb nicht gewundert, dass die Immobilien-Nachfrage in Spanien nach Häusern mit Umschwung in locker überbauten Regionen am Meer stark gestiegen ist. Es scheint, dass, wer das Arbeitsleben aufgibt, in einem gesünderen Klima wohnen und die eigene Lebenserwartung verlängern möchte. Wer das zu enge Zusammenleben satt hat, sollte sich den Kauf einer schönen und gepflegten Finca überlegen.

Finca in Spanien als unschlagbares Angebot in Qualität und Preis

Gerne stellen wir Ihnen eine sehr gepflegte fast neuwertige Finca mit eigenem Schwimmbad (http://www.ammeerwohnen.com/haus-am-meer-kaufen/immobilie/finca-el-paraiso-1/), 14"000 m2 Land und einem Gäste-Holzhaus in schönster Landwirtschaftszone vor. Der Verkauf durch das Schweizer Ehepaar erfolgt altersbedingt. Der Kaufpreis von 300'000 Euro für diese Finca ist ein tolles Schnäppchen.

Sicherheit und persönliche Renaissance in Spanien

Spanien ist laut Bloomberg das gesündeste Land der Welt. Auch die Lebenskosten in Spanien sind tiefer als in den deutschsprachigen Ländern und ermöglichen ein Leben ohne finanzielle Einschränkungen. An der Costa Blanca gibt es nur 30 Regentage im Jahr und ein ausgeprägtes Heilklima. Eine Finca in Spanien hat schon vielen Menschen in Stress-Situationen, wie auch Ruheständlern, ein erfülltes und gesundes Leben am Meer ermöglicht. Alex Meierhofer, Inhaber von AM MEER WOHNEN zu dieser Gelegenheit: Fincas in dieser Qualität und zu derart attraktiven Preisen gibt es nur noch wenige in Spanien. Fliegen Sie zu uns nach Alicante und besichtigen Sie dieses einzigartige Angebot.

Finca im Heilklima: Weniger Regen, mehr Sonne und milde Winter

Da es an der spanischen Costa Blanca nicht einmal drei Duzend Tage im Jahr regnet, wundert es nicht, dass sich immer mehr Menschen eine Finca oder ein geräumiges Haus kaufen. Siehe Klima an der Costa Blanca (http://www.ammeerwohnen.com/leben-an-der-costa-blanca/). Wer eine Finca in Spanien sein eigen nennt, kann sicher, gesund, beschwerdefrei und glücklich leben.

Wer in Zukunft ein zu enges Zusammenleben vermeiden möchte, kann Meierhofer hier (http://www.ammeerwohnen.com/persoenliches-wunschformular/) einen kostenlosem Suchauftrag erteilen.

Das von Alex Meierhofer gegründete Pionierunternehmen AM MEER WOHNEN geht neue Wege bei der Vermittlung von Wohneigentum am Meer. Es nimmt als erstes Unternehmen in Spanien die Interessen des Käufers wahr und unterstützt diesen beim Kauf seiner Traum Immobilie in Spanien am Meer mit einem Rundum-sorglos-Paket, das Ärger, Geld und Zeit spart. Ob für Urlaub, Auszeit, Arbeit, Ruhestand, Überwinterung, Auswanderung oder für die Errichtung eines Wohnsitzes in Spanien am Meer. Das Unternehmen erfasst die Wünsche von Interessenten, sucht die passende Immobilie am Meer, sorgt für eine korrekte Kaufabwicklung, erbringt nach dem Kauf alle vom Kunden erwünschten Dienstleistungen vor Ort und stellt sicher, dass Kunden das Wohnen am Meer jederzeit in vollen Zügen genießen können. Das Unternehmen engagiert sich für neue Wohnformen im Alter, die ein würdiges, selbst bestimmtes und gesundes Leben am Meer, ohne Beeinträchtigung durch den "Winterblues", ermöglichen.

