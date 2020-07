STRABAG setzt bei neuer WLAN-Welt auf Extreme Networks

Von Chile bis Brisbane sicher und zuverlässig vernetzt mit Extreme Networks

FRANKFURT A.M./Wien, 21. Juli 2020 - Die digitale Transformation stellt an die Baubranche immer höhere Ansprüche. Um diesen auch in Zukunft gerecht zu werden, hat sich der Innovationsführer STRABAG SE (https://www.strabag.com/) dazu entschieden, weltweit auf eine neue WLAN-Welt umzusteigen - sowohl in Verwaltungsgebäuden als auch auf Baustellen. Mit den Lösungen von Extreme Networks (https://de.extremenetworks.com/), Inc. (Nasdaq: EXTR) setzt der Konzern seine Netzwerkinfrastruktur neu auf und erweitert sie, um mittelfristig komplett auf Extreme umzusteigen. Dadurch kann die Schnittstellen-Komplexität der bisherigen WLAN-Ausstattung unterschiedlicher Hersteller reduziert und darüber hinaus weltweit einheitlich maximale Sicherheit und Flexibilität sichergestellt werden. Extreme, der Anbieter von cloudbasierten Netzwerklösungen, stellt hierbei sowohl Netzwerkmanagement-Lösungen als auch die technischen Komponenten bereit.

Die STRABAG-Gruppe ist mit einer Leistung von etwa 16 Mrd. EUR und jährlich rund 12.000 Projekten einer der führenden europäischen Technologiekonzerne für Baudienstleistungen. Das Angebot des Unternehmens umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Mit Baustellen zwischen Brisbane und Santiago de Chile, zwischen London und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist die STRABAG SE in zahlreichen Segmenten marktführend.

Die neue WLAN-Lösung lässt sich einfach weltweit an die länderspezifischen Anforderungen anpassen und bietet damit einen einheitlichen Service. Ganz gleich, ob sich mehrere Büros an einem Standort befinden, Standorte um zusätzliche Etagen erweitert werden oder Baucontainer an das Internet angeschlossen werden müssen. Die Extreme-Lösung ermöglicht weltweit den unkomplizierten Zugriff auf das Internet sowie auf die Daten des Konzerns für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - unabhängig von Technologie oder Endgerät. Durch die Implementierung der vereinheitlichten Netzwerklösung verbindet STRABAG SE "on-the-fly" sowie einfach, flexibel und sicher die alte und neue WLAN-Welt miteinander.

Dr. Marco Xaver Bornschlegl, Bereichsleiter IT-Infrastruktur, STRABAG BRVZ GmbH & Co. KG

"Uns ist wichtig, dass wir sämtliche Security-Anforderungen miteinbeziehen und gleichzeitig eine Managebarkeit der Lösung über zentrale Mitarbeiter gewährleisten. So haben wir einen zentralen Controller am Standort. Dank diesem können wir an die Kolleginnen und Kollegen einen Access-Point herausgeben, den sie nur noch an die die richtige Netzwerkdose anschließen. Das ist alles. Das Ergebnis ist komplette Zufriedenheit."

Andreas Livert, Senior Regional Director DACH, Extreme Networks

"Die digitale Transformation und daraus entstehenden neue Anforderungen an Netzwerkinfrastrukturen zeigt sich in allen Branchen - so auch in der Bauindustrie. Der erfolgreiche Umstieg auf ein modernes Netzwerk bei STRABAG zeigt, wie sinnvoll und wichtig Neuerungen sind. Wir sind stolz, Lösungen bereitzustellen, die allen Anforderungen vollumfänglich gerecht werden. Und das weltweit."

Über STRABAG

STRABAG SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen, führend in Innovation und Kapitalstärke. Unser Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Dabei schaffen wir Mehrwert für unsere Auftraggeberschaft, indem unsere spezialisierten Unternehmenseinheiten die unterschiedlichsten Leistungen integrieren und Verantwortung dafür übernehmen: Wir bringen Menschen, Baumaterialien und Geräte zur richtigen Zeit an den richtigen Ort und realisieren dadurch auch komplexe Bauvorhaben - termin- und qualitätsgerecht und zum besten Preis. Durch das Engagement unserer mehr als 75.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschaften wir so jährlich eine Leistung von etwa EUR 16 Mrd. Dabei erweitert ein dichtes Netz aus zahlreichen Tochtergesellschaften in vielen europäischen Ländern und auch auf anderen Kontinenten unser Einsatzgebiet weit über Österreichs und Deutschlands Grenzen hinaus. Infos auch unter www.strabag.com

Über Extreme Networks

Die Lösungen und Services von Extreme Networks, Inc. (EXTR) bieten Unternehmen und Organisationen auf sehr einfache Weise hervorragende Netzwerkerfahrungen, die sie in die Lage versetzen, Fortschritte zu erzielen. Durch den Einsatz von Machine Learning, Künstlicher Intelligenz (KI), Analytik und der Automatisierung erweitern sie damit die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen über 50.000 Kunden auf die cloudbasierten End-to-End Netzwerklösungen sowie die Services und den Support von Extreme Networks, um ihre digitalen Transformationsinitiativen zu beschleunigen und nie zuvor dagewesene Ergebnisse zu erreichen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://de.extremenetworks.com/

