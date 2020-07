Hautprobleme durch das Tragen der Maske

Sie haben in letzter Zeit verstärkt Hautprobleme im Gesicht und können sich die Ursache nicht erklären?

Eine mögliche Ursache kann das Tragen des Mund- und Nasenschutzes sein!

Wir scheiden permanent Giftstoffe über den Atem aus. Da wir nun aber nicht mehr direkt ins Freie atmen, sondern eine Art Schutzhülle vor Mund und Nase tragen, bleiben diese Giftstoffe zum Großteil unter der Maske.

Die Folge: zahlreiche Bakterien und Giftstoffe, die sich durch die Feuchtigkeit zu einem schädlichen Bakteriencocktail vermehren.

Kein Wunder also, dass derzeit sehr viele Menschen über Hautausschläge, Unreinheiten und andere Hautprobleme, bedingt durch das stundenlange Tragen der Maske, klagen.

Wenn auch Sie wissen wollen, was mit Ihrer Haut los ist beziehungsweise wie Sie sie optimal und Ihrem Hauttyp gerecht pflegen, dann vereinbaren Sie doch einen kostenlosen Termin zu Hautanalyse bei beautystyle in München.

Die erfahrenen Kosmetikerinnen sind Expertinnen auf diesem Gebiet und haben zahlreichen Kundinnen und Kunden zu einem gesunden, ebenmäßigen und verjüngten Hautbild verholfen.

Auch kosmetische Behandlungen wie die Aquadermabrasion, Microdermabrasion oder das JetPeel unterstützt die Zellerneuerung der Haut und sorgen für ein strahlendes, frisches und faltenfreies Aussehen.

Vereinbaren Sie jetzt gleich Ihren Wunschtermin für eine kosmetische Behandlung Ihrer Wahl:

https://buchung.treatwell.de/ort/beautystyle-andrea-reindl/?utm_source=partner&utm_medium=salon-site-embedded-book-now-widget

Das 1996 gegründete Unternehmen beautystyle Andrea Reindl ist deutschlandweit das einzige Beautyunternehmen, welches seinen Kundinnen ein erfolgreiches Gesamtkonzept aus: Modeboutique, Make-up, Kosmetik, Nägel, Visagistik, Friseur und exklusiven Wellnessangeboten bietet. Dadurch können Kundinnen ein Styling mit sofortiger Umsetzung erleben. Über 4000 zufriedene Kundinnen und Kunden sowie zahlreiche TV- und Presseauftritte zeichnen beautystyle Andrea Reindl aus.

