(Berlin/ Warschau 21. Juli 2020) Strategische Kooperation mit Weitsicht

Das Collegium Humanum Warschau Management Universität und die Denkansporn GmbH mit Ihrem Institut MASTERMIND COLLEGE in London, unterzeichneten am 20. Juli 2020 einen Kooperations- und Partnerschaftsvertrag in Warschau.

Ziel dieser Vereinbarung ist es, die akademische und pädagogische Zusammenarbeit zu entwickeln und das gegenseitige Verständnis zwischen den Universitäten und Instituten, sowie die Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft zu fördern.

Beide Institutionen sind sich einig und bemühen sich, auf der Grundlage von Gleichheit und Gegenseitigkeit Kooperationsaktivitäten in akademischen Bereichen von beiderseitigem Interesse zu fördern, was beinhaltet:

Austausch von akademischen Informationen und Materialien,

Förderung einer anderen einvernehmlichen akademischen Zusammenarbeit,

Austausch von Fakultäten, Forschern und anderem Forschungsverwaltungspersonal,

Austausch von Absolventen und Studenten,

Durchführung von Verbundprojekten und Forschungszusammenarbeit,

Durchführung von Vorträgen und Organisation von Symposien.

Des Weiteren wird Denksporn GmbH Akkreditierungspartner für Masterstudiengänge in Deutschland.

Die Studienangebote werden sich speziell an den Anforderungen der Erwachsenbildung ausrichten.

Sie bieten ihren Studierenden die Möglichkeit, neben einem bestehenden Beschäftigungsverhältnis ein wissenschaftliches Weiterbildungsstudium zu absolvieren und damit Kompetenzen für die berufliche und persönliche Weiterentwicklung zu erwerben.

Mit Lehrenden aus Wissenschaft sowie Praxis und durch die Anwendung adäquater Lehr- und Lernmethoden fokussiert das lebensphasenbegleitende Studienmodell der "Akademie für modernes Management (AFMM)" auf eine Wissens- und Kompetenzentwicklung mit reflektiertem Anwendungsbezug.

Dies ermöglicht die Umsetzung des erworbenen Wissens und der angeeigneten Kompetenzen im beruflichen Umfeld bei gleichzeitiger fachlicher und persönlicher Weiterentwicklung. Die Kombination von Präsenzphasen und E-Learning in Form von Blended Learning kommt den Anforderungen Berufstätiger besonders entgegen.

Diese Studiengänge sind jeweils an einem "Ankerinstitut" administrativ und strukturell verankert.

Die Masterstudienprogramme sollen zum 01.10.2020 in Deutschland starten. Weitere Informationen folgen in den nächsten Wochen.

Weitere Informationen zu den Kooperationspartnern:

Die Collegium Humanum - Warsaw Management University (auch C.H. Warsaw Management University) mit Sitz im Zentrum von Warschau, Polen, ist eine internationale Privatuniversität

Die Universität wurde im Jahr 2011 als das Humanum Institute for International Studies and Education gegründet, das als Herausgeber für wissenschaftliche Bücher und Journale diente, wissenschaftliche Symposien und Vorträge organisierte und verschiedene Forschungsaktivitäten durchführte. Im Jahr 2018 bekam das Humanum Institute for International Studies and Education vom polnischen Ministerium für Wissenschaft und Hochschulbildung die Zulassung, eine private Hochschule zu gründen. So konnte schließlich im August 2018 die Collegium Humanum - Warsaw Management University gegründet werden. Im Register des Ministeriums für Wissenschaft und Hochschulbildung trägt die Collegium Humanum - Warsaw Management University die Nummer 383.

Derzeit sind über 80 Mitarbeiter an der Universität beschäftigt, davon 32 Professoren, die die mehr als 4000 Studenten und Studentinnen betreuen.

Akademie für modernes Management (AFMM) ist eine Business Unit der Denkansporn GmbH.

Die AFMM ist eine Bildungseinrichtung, welche nicht nur ein Wissensvermittler, sondern auch ein Know- how- Partner, Entertainer, Trendsetter und Networking Plattform für die Teilnehmer ist. Die neue Generation der Studenten will auf eine Art und Weise angesprochen und behandelt werden, die vielen Akademikern und Bildungseinrichtungen noch fremd ist.

Die neue Generation der Lernenden gilt als anspruchsvoll, selbstbewusst, technikaffin und autodidaktisch veranlagt.

Aus diesem Grunde ist unsere Akademie mit ihren Seminaren für die Teilnehmer/- in ein Erlebnis mit langfristigem Nutzen und Wettbewerbsvorteil. Entsprechend erwarten die Teilnehmer umfassende Trainings- und Weiterbildungsmöglichkeiten aus einem Mix von Klassik und Digitalisierung.

Unsere Lernkonzepte sind daher an die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien angepasst und werden in der Zukunft weiterentwickelt.

Wir arbeiten derzeit mit folgenden modernen und flexiblen Lernkonzepten:

-E-Learning/ Blended Learning

-Game-based Learning (Derzeit in der Forschung und Entwicklung)

-Mobile Learning

-Präsenztage & Seminartage

-Open- & Inhouse - Seminare

Kontakte:

Akademie für modernes Management (AFMM)

Denkansporn GmbH

Rungstr. 9

10179 Berlin

Telefon: 030 22 18 09 61

E-Mail:Office@denkansporn.de

COLLEGIUM HUMANUM

Warschau Management Universität

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

NIP: 5252765348

REGON: 381457997

Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Telefon: +48 22 4875359

E- Mail: rektorat@humanum.pl

Firmenkontakt

Denkansporn GmbH

Marie Schwarz

Rungestr. 9

10179 Berlin

030 22 18 0961

Office@denkansporn.de

http://www.denkansporn.de

Pressekontakt

Denkansporn GmbH

Oliver Dombrowsky

Rungestr. 9

10179 Berlin

0800 30 30 805

od@denkansporn.de

http://www.denkansporn.de

