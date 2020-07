Tronex - ein starker Partner für kniffelige Fälle

"Ein Unternehmen, welches sich engagiert dem Kundenservice zuwendet, wird nur eine Sorge bezüglich seiner Gewinne haben - Sie werden peinlich groß sein." Henry Ford

Henry Ford, ein Geschäftsmann, der zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen getroffen hat, erkannte schon vor über 100 Jahren das Geheimnis erfolgreicher Unternehmen - Biete den richtigen Service!

Für Handwerksbetriebe gehört dazu neben der eigenen Fachkompetenz auch ein Netzwerk an guten Partnerbetrieben, wie der Tronex GmbH, um alle Wünsche des Kunden zu erfüllen. Gerade für Sanitärfachfirmen, Klimatechniker oder Heizungsbauspezialisten sind die Facharbeiter der Tronex gern gesehene Kollegen.

In vielen Fällen wird die Ursache für einen Wasseraustritt bzw. der Defekt in der Wasserleitung vom Sanitär-/Heizungsfachbetrieb schnell und präzise festgestellt - in schwierigen Fällen ist dies allerdings nicht immer möglich.

Die Leckorter der Tronex sind im Aufspüren der verzwicktesten Ursachen erfahren und können durch umfangreiche und modernste Messinstrumente vor Ort auf verschiedenste Verfahren zurückgreifen. So wird zügig und zerstörungsarm die Schadensursache gefunden und zur Behebung gekennzeichnet. "Dies ermöglicht ein kosteneffizientes, arbeitsteiliges Vorgehen und sorgt für hohe Kundenzufriedenheit.", stellt Geschäftsführer Mario Oberschmid fest.

Dabei sind die Mitarbeiter von Tronex stets bemüht den Ärger für den Bewohner und alle anderen Beteiligten so gering wie möglich zu halten.

Abhängig von Art und Umfang des Lecks kann eine Gebäudetrocknung nötig sein um langfristige Schäden an der Gebäudesubstanz zu vermeiden. Auch in diesem Fall bietet eine Zusammenarbeit der Fachbetriebe mit unseren Trocknungsspezialisten einen hohen Mehrwert für den Kunden und den Fachbetrieb.

Die Gegebenheiten vor Ort können direkt abgestimmt, die Trocknungen gleich individuell geplant und dann auch zeitnah installiert werden.

"So können beide Betriebe Schaden und Ärger des Kunden so klein wie möglich halten. Eine Win-Win Situation für alle Beteiligten", freut sich Mario Oberschmid abschließend.

Quelle: https://www.tronex.de/pressemitteilungen/tronex-ein-starker-partner-fuer-kniffelige-faelle/

Die Tronex GmbH ist ein Premiumanbieter in der Schadenssanierung von Wasserschäden und Schimmelschäden und profitiert von fast 30 Jahren Markterfahrung. Der Generationsbetrieb und Familienunternehmen mit Hauptsitz in Burgau legt großen Wert auf Regionalität und ein partnerschaftliches Verhältnis zu seinen Kunden. "Um dies gewährleisten zu können führt Tronex alle Dienstleistungen von der Leckortung über die Trocknung bis hin zu den Sanierungsarbeiten ausschließlich mit eigenen, gut ausgebildeten Fachkräften aus", betont Herr Oberschmid. Zu den Kunden zählen sowohl Hausverwaltungen als auch Versicherungsunternehmen. Insgesamt ist Tronex in der Region von Stuttgart bis München und von Kempten bis Donauwörth für seine Kunden vor Ort.

