Datavard setzt Datalicious Tour virtuell fort

Exklusives Event zum Thema Data Warehouse Transformation

Heidelberg, 21. Juli 2020 - Das Software- und Beratungsunternehmen Datavard AG organisiert den nächsten Event der Veranstaltungsreihe "Datalicious Tour": diesmal zum Thema Data Warehouse Transformation. Am 30. Juli 2020 findet das Ganze auf einer virtuellen, innovativen Veranstaltungsplattform statt. Auftakt bietet eine Keynote mit Gregor Stöckler und Petra Pirron, danach gibt es in mehreren Sessions Einblicke in erfolgreiche Kundenprojekte, stehen Experten in Interviews und Fragerunden Rede und Antwort und geben ihr Wissen rund um SAP BW/4HANA und Data Warehouse Transformation an die SAP-Community weiter. Und auch ein Vertreter der SAP selbst wird in einer der Sessions zu Wort kommen.

Unter dem Motto "Should I stay or should I go" erwarten die Teilnehmer am 30. Juli 2020 von 13 bis 16 Uhr spannende Einblicke in Kundenprojekte, Interviews, Breakout-Sessions, Experten-Q&As und vieles mehr rund um SAP BW/4HANA und Data Warehouse Transformation. Den Anfang macht ein Keynote-Vortrag von Datavard-CEO Gregor Stoeckler und Business-Partner-Managerin Petra Pirron. Sie klären auf, wie das eigene Data Warehouse fit für das ins 21. Jahrhundert gemacht werden kann und welche Möglichkeiten sich hier hinsichtlich Analytics und KI ergeben

Interaktive Sessions mit Experten aus der Branche

Im weiteren Verlauf des Nachmittags stehen dann in einzelnen Sessions immer wieder andere Aspekte der Data Warehouse Transformation im Fokus und so bieten sich den Teilnehmern zahlreiche Möglichkeiten, auch für Ihr Thema die passenden Antworten zu finden. In der ersten Session diskutiert Gregor Stoeckler mit Mohamed Abdel Hadi, Global Vice President SAP Data Warehouse Product Management & Strategy von SAP die Frage "Warum SAP BW/4HANA und nichts anderes?". In der nächsten Session gibt es ein Best Practice von HeidelbergCement. Der Enterprise Solutions Architect Michael Seifert spricht darüber, wie HeidelbergCement mit der Datavard Transformation Suite das Business Warehouse modernisiert hat. Eben jene Lösung wird zum Abschluss des Tages in einer kurzen Demo näher vorgestellt.

In der dritten Session ist Andreas Förger von Randstad mit Andreas Laux im Gespräch und zeigt auf, was Randstad mit Datavard Glue und der Google Cloud Platform geplant hat. Die generelle Vorbereitung auf SAP BW/4HANA oder andere SAP-Transformationen ist das Thema in der vierten Session: Die beiden Datavard-Experten Timo Kußmaul, Team Lead Analytics, und Patrick Faulhaber, Senior Architect Analytics, zeigen, was der Datavard Fitnesstest mit frisch patentierter Heatmap bei der Vorbereitung der Migration auf SAP BW/4HANA, aber auch bei anderen Transformationsszenarien leisten kann. Sie beschäftigen sich unter anderem damit, wie Daten sinnvoll und effizient aufgeräumt und klassifiziert werden können und welche Speicherlösungen sich für inaktive Daten anbieten.

Im Anschluss an alle Sessions stehen die Vortragenden in einer Q&A-Runde für die Fragen der Teilnehmer zur Verfügung. Das gilt auch für den virtuellen Break-Out Room zum Abschluss der Veranstaltung, in dem die Experten sich auf kontroverse Diskussionen freuen und gern auch noch einmal die ein oder andere Demo zeigen oder einen Anwendungsfall beim Kunden erläutern.

Lebendiges und interaktives Format

"Wir möchten gerne wieder persönlicher zu den drängenden Fragen rund um anstehende SAP-Projekte sprechen", erklärt Gregor Stoeckler den Gedanken hinter der nun virtuellen Datalicious Tour. "Das ist aber aufgrund der aktuellen Situation rund um COVID-19 nicht einfach zu managen. Wir haben deshalb ein Online-Event für die SAP-Community entwickelt, das interaktiver und informativer als ein klassisches Webinar ist." Das Thema Data Warehouse Transformation bildet nur den Anfang der Veranstaltungsreihe. Zukünftig folgen weitere Veranstaltungen, die auch in diesen komplizierten Zeiten einen persönlichen Kontakt gewährleisten können.

Interessierte können sich für die erste Ausgabe der Datalicious Virtual Event Tour kostenfrei unter https://www.datavard.com/de/event/datalicous-tour-data-warehouse-transformation/ anmelden.

Die Datavard AG ist innovativer Anbieter von cleveren Software-Lösungen und Beratung für SAP Datenmanagement, S/4HANATransformation, Data Warehouse Modernisation, SLO, Stilllegung von Altsystemen/Daten, Integration von SAP Daten in Big Data und Data Lakes und umfassender Managed Services. Internationale Unternehmen, wie Allianz, BASF und Nestle, wählen Datavard als zuverlässigen Partner. Datavard hat seinen Hauptsitz in Heidelberg und Niederlassungen in EMEA, den USA und Asien. Weitere Informationen unter www.datavard.com oder Social Media: LinkedIn, Xing, Instagram und Blog.

