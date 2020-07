Intensives UV Licht desinfiziert schnell und spart dabei Platz und Energie.

Intensiver desinfizieren und dabei Platz sparen: neues UV-System optimiert die Desinfektion von Lebensmittel-Verpackungen

Das neue BlueLight Hygienic System von Heraeus Noblelight optimiert bei Jorgensen Engineering den Desinfektionsprozess in der Verpackungsanlage. Das neue System enthält die besonders leistungsstarke UV Low Pressure Technologie und bietet so sehr hohe Entkeimungsraten bei gleichzeitig geringem Platzbedarf. Bei Jorgensen Engineering konnte mit dem neuen UV-System der Platzbedarf um 60% reduziert werden. Zusätzlich zeigten sich im Vergleich mit anderen UV Systemen um etwa 30% geringere Energiekosten.

Gerade bei Verpackungsanlagen für sensible Produkte wie etwa Säuglingsnahrung, sind effiziente und leistungsstarke Desinfektions-Systeme ein Muss. Milchpulver für Säuglinge sollte möglichst lange haltbar und keimfrei bleiben. Ein wichtiger Prozessschritt bei der Abfüllung ist daher die Desinfektion der leeren Dosen mit intensivem UV Licht, um Bakterien, Viren und Pilzsporen effektiv abzutöten. Das muss in einem Rein-Raum geschehen und der sollte nur so groß wie nötig sein, denn die Instandhaltung von hoch-reinen Anlagen ist kostenintensiv.

Intensive Desinfektion bei möglichst kleinem Footprint

Jorgensen Engineering in Dänemark entwickelt und fertigt komplette Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Lebensmittel-, Säuglingsnahrung- und Pharmaindustrie. Die Maschinen von Jorgensen sind umweltfreundlich, zuverlässig, wartungsarm und dank des Einsatzes neuester Technologie einfach zu handhaben.

Jeder Kunde hat andere Anforderungen an seine Produktionsanlage, da nicht alle Lebensmittel gleich behandelt werden können. Unabhängig davon, ob es sich um eine bestehende Produktionslinie oder eine neu konzipierte Maschine handelt, schneidet Jorgensen die schlüsselfertige Lösung auf der Grundlage seiner umfangreichen Erfahrung auf die spezifischen Bedürfnisse des Kunden zu. So wird auch der Desinfektionsprozess angepasst, beispielsweise durch die Geschwindigkeit der Förderer sowie die UV-Dosis. Eine Anforderung ist aber bei fast allen gleich - der Footprint sollte so klein wie möglich sein, um kostenintensive Reinräume möglichst effizient zu gestalten.

Mit der Installation des neuen Heraeus UV-Moduls, dem BlueLight Hygienic System, kann der Platzbedarf, der für die Desinfektion benötigt wird, um 60% reduziert werden. Das Heraeus System ist das leistungsstärkste UV-Low-Pressure-System auf dem Markt. Es bietet im Vergleich mit anderen UV-Systemen die höchsten Entkeimungsraten bei 30% geringeren Energiekosten.

Die Integration des BlueLight Hygienic® Systems von Heraeus Noblelight in ihre Abfüll- und Verpackungsanlagen führte dazu, dass Jorgensen seinen Säuglingsnahrungskunden und anderen Kunden, die eine höhere Desinfektionsstufe benötigen, den nächsten Schritt der höheren Hygieneklassenbezeichnung "sauber" (> 3,0 log Reduktion) anbieten konnte.

Zuverlässig längere Lebensmittelhaltbarkeit, reduziertes Produktrückrufrisiko

Das BlueLight Hygienic System ist eine modulare UVC-Desinfektionseinheit und bietet eine hohe UV-Intensität mit der effektivsten Keimabtötung für Form-, Füll- und Versiegelungsmaschinen (FFS). Das System bietet Lebensmittel- und Getränkeverarbeitern eine zuverlässige 3-log-Reduktion der meisten Referenzkeime in der Lebensmittelindustrie (Aspergillus brasiliensis, Salmonellen, Coli, einschließlich Sporen von Hefe- und Schimmelpilzen oder Viren wie Poliovirus oder Adenovirus).

Lebensmittel- und Getränkeverarbeiter erreichen eine verlässlich längere Haltbarkeit und ein geringeres Produktrückrufrisiko bei deutlich geringeren Produktionskosten.

Ähnlich wie bei anderen UV-Sterilisations- und Desinfektionslösungen von Heraeus Noblelight verwendet das BlueLight Hygienic System keine Chemikalien oder Wasser und ist so hervorragend geeignet für Inline-Verpackungen in der Lebensmittel-, Getränke- und Milchindustrie.

Das innovative Desinfektionssystem ist darüber hinaus leicht zu reinigen und gewährleistet die Sicherheit bei der Lebensmittelverarbeitung (DIN ISO14159 / EN 1672-2 und IP66).

Einfache Integration, Industrie 4.0 bereit

Die Integration in bestehende und neue FFS-Verpackungsmaschinen und -Linien für Lebensmittel und Getränke zur Behandlung von Verpackungsoberflächen wie Kappen, Preform-Hälsen, Verschlüssen, Bechern und Deckeln, Schalen, Versiegelungsfolien und flexiblen Folien ist aufgrund des modularen und kompakten Aufbaus des BlueLight Hygienic Systems einfach . Das System ist Industrie 4.0-fähig und verfügt über ein Touch-Display, das eine intelligente automatisierte Steuerung und Überwachung ermöglicht.

Weitere Informationen zum Heraeus BlueLight Hygienic System finden Sie unter www.heraeus-noblelight.com/bluelight.

UV Desinfektion, UVC, UV-Licht, Verpackungsanlagen, Lebensmittelverpackung, Energieeffizienz