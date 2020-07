NavGear QHD-Dual-Dashcam MDV-5600.dual mit 2 Kameras

360°-Dashcam zeichnet alles auf - vor und im Auto

- QHD-Auflösung mit 2560 x 1440 Pixeln

- 2 Ultra-Weitwinkel-Objektive für Rundum-Ansicht

- IR-Nachtsicht-Funktion für den Überblick auch im Dunkeln

- GPS-Empfänger zum Erfassen der Standort-Koordinaten und der Geschwindigkeit

- G-Sensor für Blackbox-Funktion

- Parkwächter-Funktion

Fantastische Roadmovies drehen: dank hochauflösender Frontkamera in vierfacher HD-Auflösung

(QHD). So macht man Fahrten durch malerische Städtchen und pulsierende Metropolen

unvergesslich.

Rundum-Ansicht aufzeichnen: Front- und Rückfahrkamera sind beide um jeweils 180° schwenkbar

und um bis zu 270° neigbar! Zudem sind Sie mit Weitwinkel-Objektiven von 140° bzw. 130°

ausgestattet. So entgeht einem wirklich nichts mehr.

Auch bei Dunkelheit den Überblick behalten: Dank der Infrarot-LEDs der NavGear (https://www.pearl.de/ar-2-289.shtml) KFZ-Kamera erhält

man auch nachts scharfe Umgebungs-Bilder.

Mit Unfall-Rekorder: Per Bewegungs-Erkennung nimmt die Dashcam (https://www.pearl.de/mtrkw-11325-qhd-dashcams-mit-2-objektiven-und-g-sensor.shtml) automatisch auf. Der

integrierte Beschleunigungs-Sensor sichert die Aufnahmen z.B. bei einem starken Bremsmanöver

oder gar Unfall schreibgeschützt. So hat man im Fall der Fälle den entscheidenden Beweis zur

Hand.

Genial auch als Parkwächter: Bei dauerhafter Stromversorgung überwacht die Kamera, was um

das geparkte Fahrzeug herum vor sich geht. So weiß man im Zweifelsfall, wer den Kratzer an der

Stoßstange verursacht hat!

- Je eine Kamera für Aufzeichnungen nach vorne und nach hinten

- Panorama-Rundum-Sicht dank Ultra-Weitwinkel-Objektiven und schwenkbaren Kameras

- Ideal auch für Fahrten mit der Familie, Fahrgemeinschaften, für Taxifahrer u.v.m.

- Frontkamera mit 4 Megapixel-CMOS-Bildsensor, Rückfahrkamera mit 1 Megapixel-CMOS-Bildsensor

- Video-Auflösung Frontkamera: 2560 x 1440 Pixel (QHD, 1440p), Rückfahrkamera: 1280 x

720 Pixel (HD, 720p), jeweils mit 30 Bildern/ Sek.

- Foto-Auflösung Frontkamera: 2 Megapixel (Full HD, 1920 x 1080 Pixel), Rückfahrkamera: 1

Megapixel (HD, 1280 x 720 Pixel), Format: JPG

- Bildwinkel Frontkamera: 140° Ultra-Weitwinkel, Rückfahrkamera: 130° Ultra-Weitwinkel

- Kamera-Linsen schwenkbar: 180°, neigbar: 270°

- Rückfahrkamera mit Infrarot-LEDs für Sicht auch bei Nacht

- GPS-Empfänger zum Erfassen der Standort-Koordinaten und der Geschwindigkeit: auslesen

per kostenloser Software GVplayer

- TFT-Farbdisplay mit 3,8 cm (1,5") Bilddiagonale

- G-Sensor für schreibgeschützte Aufnahme bei abrupter Bewegung, z.B. bei einem Unfall

oder Vollbremsung

- Parkwächter-Funktion: Aufnahme von einem Bild pro Sekunde oder automatische

Aufnahme bei Bewegung im Bildfeld (bei Stromversorgung über Kfz-Anschluss)

- 2 Aufnahmemodi: Bewegungserkennung, manuell

- Mikrofon und Lautsprecher integriert für Aufnahme und Wiedergabe mit Ton

- Steckplatz für microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (ab Class 10, bitte dazu bestellen)

- Software für Windows 7/8/8.1/10 sowie OS X / macOS

- Stromversorgung: per Mini-USB (Kfz-USB-Netzteil für 12/24 Volt enthalten)

- Maße: 89 x 54 x 38 mm, Gewicht: 94 g

- Dual-Dashcam inklusive Halterung mit Klebepad, Kfz-USB-Netzteil mit Ladekabel und

integriertem GPS-Modul, 2 Ersatz-Klebepads, Reinigungstuch, Schaber (zum Entfernen des

Klebepads) und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107366731

Hinweis: Die Software GV-Player zum Auslesen der GPS-Daten und Geschwindigkeit kann man

kostenlos herunterladen: https://www.pearl.de/support/product.jsp?pdid=NX4820&catid=1321

Preis: 98,70 EUR

Bestell-Nr. NX-4820-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4820-1321.shtml

