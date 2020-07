Immobilienverwaltung für Vermieter leichtgemacht

Liva-Concept Immobilienverwaltung entlastet Eigentümer von Mietobjekten von Arbeit, Ärger und Schriftverkehr

"Bei uns stehen die Interessen des vermietenden Immobilien-Eigentümers im Vordergrund!".

Das sagt Sylvia Lafrenz, Inhaberin der Liva-Concept Immobilienverwaltung in Rosenheim. Sie präsentiert sich als die Spezialistin für die kompetente Verwaltung vermieteter Gebäude, gleich welcher Art : "Zumeist verwaltet unser Unternehmen Wohnobjekte, jedoch auch gemischt genutzte Immobilien sowie Spezialimmobilien" berichtet die Immobilienfachwirtin (IHK). Sie betont jedoch deutlich, dass die Kompetenzen klar im Mietbereich liegen. "Dort haben wir jahrelange Erfahrung, dort kennen wir uns bestens aus und genau dort können wir mit unserem Wissen entscheidend weiterhelfen" berichtet die Inhaberin.

Besondern Wert legt die Hausverwalterin dabei auf absolute Transparenz den Eigentümern gegenüber. So ermöglich sie diesen über ein Webportal, rund um die Uhr auf die Daten, Vorgänge und Belege des Objektes online zuzugreifen. "Mehr Transparenz kann man als Hausbesitzer nicht haben" betont die Fachfrau. Durch den Einsatz moderner Medien sind nicht nur für den Hausbesitzer alle Dokumente einsehbar, auch Mieter können die eigenen Dokumente rund um die Uhr einsehen. Was Frau Lafrenz aber besonders modern findet ist die Online-Bearbeitung von Mietermeldungen. "Egal, was der Mieter uns meldet, er kann dies rund um die Uhr online tun, ein Foto beifügen, und er kann dann die einzelnen Schritte der Sachbearbeitung online einsehen." So könne sie nicht nur Transparenz bieten, sondern dadurch zahlreiche E-Mails und Telefonate ersparen.

Und diese gewonnene Zeit investiert sie in intensive Objektbesichtigungen. " Da legen wir besonderen Wert drauf" berichtet Sylvia Lafrenz. Mit einer strukturierten Vorgehensweise und einer digitalen Checkliste begeht sie jedes Objekt regelmäßig. So könne Sie schnell gegensteuern, wenn es Auffälligkeiten oder Hemmnisse geben, berichtet sie. Vor allem könne Sie sich aber davon überzeugen, dass im Objekt alles in Ordnung ist und die erforderlichen Wartungen und Kontrollen durchgeführt worden sind. Sie nutzt diese Termine außerdem dazu, sich mit Handwerkern oder Hausbewohner zu treffen, um anstehende Arbeiten oder Sachverhalte zu besprechen.

Und die regelmäßigen Objektbegehungen seinen auch wichtig, um dem Firmenmotto Sinn zu geben: " Werte betreuen, Werte schützen, Werte erhalten - das leben wir exakt so für die von uns betreuten Hausbesitzer. Denn diese haben hohe Werte geschaffen oder geerbt. Und diese hohen Werte müssen pfleglich behandelt, kaufmännisch solide betreut und technisch in gutem Zustand gehalten werden " erzählt Sylvia Lafrenz. Die Liva-Concept betreut für Immobilienbesitzer deren vermietetes Eigentum in der Region München und Oberbayern. Dabei werden vorwiegend Wohngebäude, aber auch gemischt-genutzte Immobilien bis hin zu Sonder-Immobilien wie Industrie-Liegenschaften betreut. "Das Geld auf Ihr Konto-die Arbeit zu uns auf den Tisch" erzählt Frau Lafrenz bildhaft von Ihrem leistungsdenken. Sie und ihr Team nehmen dem vermietenden Immobilieneigentümer den Schriftverkehr ab, erledigen die Mieterkommunikation, organisieren die Neuvermietung von Wohnbungen mit allen Nebenarbeiten. Vor allem aber legen die Mietspezialisten Wert auf eine perfekte Buchhaltung "Jeder Eigentümer bekommt von uns monatlich eine perfekte Einnahmen- und Ausgabenaufstellung für jede Immobilie" berichtet die Immobilienfachfrau. So lassen sich auch die steuerlichen Unterlagen unkompliziert vorbereiten.

"Wer für seine vermieteten Immobilien in der Region München und in Oberbayern einen kompetenten Mietverwalter sucht, der ist bei uns genau richtig" ist sich Frau Lafrenz sicher. Sie freut sich über Anfragen von Miethausbesitzern aus diesen Regionen.

Transparente, moderne und auf werterhaltende Dienstleistung setzende Hausverwaltung für München und Oberbayern.

Firmenkontakt

Liva-Concept Immobilienverwaltung

sylvia Lafrenz

Klepperstraße 19

83022 Rosenheim

080 31-25 75 81-0

info@liva-concept.de

https://www.liva-concept.de/

Pressekontakt

PIWI Privates Institut der Immobilienwirtschaft GmbH

Andreas Schmeh

Haid-und-Neu-Straße 7

76131 Karlsruhe

0721 78366980

info@piwi-ka.de

http://www.piwi-ka.de

Hausverwaltung München, Immobilienverwaltung München, Miethausverwaltung München, Mietverwaltung Oberbayern, Hausverwaltung Rosenheim, Hausverwaltung Oberbayern