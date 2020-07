newgen medicals Sterilisations-Hitze-Tasche gegen Keime

Keime auf Gegenständen durch Hitze beseitigen

- Einfaches Desinifizieren mit Hitze - ohne Chemie oder Gift

- Ideal für Geld, Uhren, Schmuck u.v.m.

- USB-Stromversorgung, auch mobil per Powerbank nutzbar

Krankmachende Keime sicher abtöten: So lassen sich z.B. Uhren, Schmuck, Geld u.v.m. schnell und einfach von Bakterien befreien und es ist für optimale Hygiene gesorgt.

Einfache Handhabung: Die zu desinfizierenden Gegenstände kommen in die Tasche, die dann mit dem Reißverschluss verschlossen wird. Nun nur noch mit einer USB-Stromquelle verbinden. Bereits nach etwa einer halben Stunde sind die Gegenstände wieder hygienisch rein.

Flexibel einsetzbar über ein USB-Netzteil, den USB-Port am PC oder unterwegs über der USB-Powerbank. So nutzt man die Sterilisations-Tasche (https://www.pearl.de/mtrkw-11357-sterilisations-hitze-taschen-mit-usb-anschluss.shtml) von newgen medicals (https://www.pearl.de/ar-2-43.shtml) auch auf Reisen.

- Sterilisations-Dauer: ca. 30 Minuten (max. Heizzeit: ca. 40 Minuten)

- Sterilisations-Temperatur: bis zu 70 °C

- LED-Kontrollleuchte für den Betrieb (im Kabel integriert)

- Stromversorgung: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

- Flexibel einsetzbar: Betrieb auch über USB-Powerbank möglich

- Maße: 30 x 20 x 13 cm, Gewicht: 86 g

- Sterilisations-Hitze-Tasche mit USB-Anschlusskabel inklusive deutscher Anleitung

Preis: 18,84 EUR

Bestell-Nr. NX-4718-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4718-5201.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/ULBpGM1P .

