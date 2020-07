Stadt Land Haus: das dürfen Sie von uns erwarten

Do, 07/16/2020 - 10:46

Immobilien erzählen Geschichten

Wir haben eine Philosophie, die wir mit und in unserer Arbeit leben. Jaja, sagen Sie - schön und gut. Aber was bitteschön, hab' ich davon? Hier erfahren Sie, wie sich unsere Leitsätze konkret für Sie als unseren Klienten auszahlen.

Immobilien sind mehr als nur vier Wände mit einem Dach darauf. Immobilien sind Lebensträume. Lebensräume. Sie erzählen Geschichten - unsere Geschichten, der Menschen die hier leben. Eine Wohnung oder ein Haus kaufen heißt auch: ein Zuhause schaffen. Eine neue Geschichte beginnen. Wir wollen, dass es eine gute Geschichte für Sie wird. Dafür arbeiten wir! Versprochen!

Zeit für Menschen

Der Kauf oder Verkauf einer Immobilie erfordert heute viele kleine Schritte, siehe oben. Es gibt tausend Dinge, die wir beachten müssen... und wollen. Für Sie. Wir versprechen Ihnen aber, dass wir dafür die Ausdauer haben. Ein Sportler weiß auch vor dem Startschuss, ob er einen 100-Meter-Wettkampf oder einen Marathon vor sich hat. Und auch wir geben, auch das Versprechen wir Ihnen, niemals vor dem Ziel auf.

Professionalität und Respekt

Wir lieben Immobilien. Deshalb schenken wir ihr auch unsere größte Aufmerksamkeit. Das sehen Sie zum Beispiel in der professionellen Präsentation und der Aufbereitung in unseren Exposés und der Online-Werbung. Professionell heißt für uns auch: liebevoll, respektvoll, angemessen und schnell zu sein. Das versprechen wir Ihrer Immobilie!

Offenheit und Transparenz

Sie sollen zu jedem Zeitpunkt unserer Zusammenarbeit genau wissen, was wir gerade für Sie tun. Und: Wir sagen Ihnen das auch schon im Vorfeld und legen einen Arbeitsplan mit Ihnen fest. Offenheit ist unser Versprechen für die Bitte um Vertrauen.

Innovation

Um neue Wege gehen zu können, muss man die neuen Wege auch kennen. Über eine regelmäßige Fortbildung in Seminaren und Workshops... dem genauen Verfolgen aktueller Trends... und dem ständigen Austausch mit Kollegen können wir Ihnen mit Sicherheit versprechen, dass wir wirklich up-to-date arbeiten.

Netzwerk

Niemand ist alleine stark: Auch wir arbeiten nicht alleine für Sie. Besser sein bedeutet für uns: Die Kompetenz unseres Unternehmens mit fachkundigen Partnern zu erweitern. Wir werden richtig stark durch unser Networking in Grafik, Text, Marketing.... und wir arbeiten im Team zusammen mit Finanzierungsfachleuten, Gutachtern, Energieberatern, Handwerkern.

Verantwortung

Unsere Firma ist kein Weltunternehmen, lebt aber in einer (kleinen) Welt, für die auch wir Verantwortung tragen. Als Unternehmen möchten wir, dass bei uns Menschen aus der Region Arbeit finden... ein Stück zu Hause vielleicht sogar. Wir meinen, dass wir mit unserer Arbeit - mit der Vermittlung einer Wohnung oder eines Hauses - auch die Wirtschaft unserer Region stützen. Die Wertsteigerung von Immobilien ist ein Zeichen von Wachstum und Sicherheit.

Wir freuen uns auf Sie

Stadt Land Haus Immobilien & Perspektiven

Herzlich willkommen bei Alfred Petersen und Wolfgang Eberhardt

Wir sind mehr als Ihr Makler:

Wir sind Ihr Dienstleister und Ihre Marketingagentur in Sachen Immobilien. Wir arbeiten mit Herz und Verstand - und mit ganz viel Leidenschaft. Testen Sie uns!

Wir haben uns spezialisiert auf private Wohnimmobilien in den Landkreisen Starnberg und Bad Tölz, dem Münchner Süden, dem Würmtal und den oberbayrischen Seen. Dabei konzentrieren wir uns auf Familien, Singles oder Paare, die hier ihr neues Zuhause suchen ... Geschäftsleute, die eine repräsentative Adresse benötigen ... und Kapitalanleger, die in eine Immobilie mit nachhaltiger Wertsteigerung investieren wollen.

