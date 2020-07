Ausgezeichnete Expertise bei Syntax: Constantin Klein wird Teil des Microsoft Regional Directors Programms

Weinheim, 16. Juli 2020 -- Constantin Klein, Global Product Lead Microsoft beim IT-Dienstleister Syntax, ist in das Microsoft Regional Directors (RD)-Programm aufgenommen worden. Microsoft ernannte Klein außerdem zum elften Mal in Folge zum Most Valuable Professional (MVP). Mit dieser Auszeichnung ehrt das Softwareunternehmen seit über 20 Jahren herausragende Community Leaders, die sich durch ein überdurchschnittlich hohes Engagement und langjährige Expertise hervorheben. Die Aufnahme in das RD-Programm, dem weltweit nur circa 200 Personen angehören, unterstreicht die auch im globalen Vergleich hohe Microsoft-Kompetenz von Syntax.

Microsoft MVPs und Mitglieder des RD-Programms haben profitieren von vielen Vorteilen, Services und Einblicken, die auch ihren Arbeitgebern und Kunden zugutekommen. So erhält Klein beispielsweise einen früheren Zugang zu neuen Microsoft-Produkten und hat direkte Kommunikationskanäle zu den entsprechenden Produktteams. Als Teil des RD-Programms, das Mitglieder neben ihrer technischen Kompetenz speziell auch wegen ihrer plattformübergreifenden Expertise, ihrer Führungsrolle in der Community und ihres Engagements für Geschäftsergebnisse aufnimmt, ist er außerdem Mitglied eines exklusiven internationalen Netzwerks, über das er sich mit anderen anerkannten Top-Experten austauschen, interne Microsoft-Ressourcen nutzen und sogar Kontakt zu hochrangigen Führungskräften des Unternehmens aus Redmond (Seattle) aufnehmen kann.

"Dass Constantin Klein zum elften Mal in Folge als MVP ausgezeichnet wurde, ist für sich genommen schon guter Grund, stolz auf unseren Microsoft-Experten zu sein", betont Ralf Sürken, CEO Europe bei Syntax. "Dass er nun auch Teil des RD-Programms wird, zeigt, wie kompetent und leidenschaftlich er unsere Kunden seit Jahren bei der Digitalisierung und Modernisierung ihrer Geschäftsprozesse unterstützt. Von der einheitlichen Kommunikation und Kollaboration über Teams und Microsoft 365 bis hin zu Migration von Daten und Anwendungen nach Azure in die Public Cloud: Unsere Kunden wissen, dass sie sich auf Constantin Klein und auf Syntax verlassen können. Deswegen freut es uns sehr, dass auch Microsoft diese konstant exzellente Leistung registriert und würdigt."

