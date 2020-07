SOMMER, SONNE, WANDERN, #DOLOMITENLUST

Abenteurer und Relaxer, Genießer und Entdecker - in unserem Resort ist für jeden das Richtige dabei.

Unser Resort ist der perfekte Ausgangspunkt für Wanderungen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad, entspannende Spaziergänge in der Natur oder aufregende Biketouren im größten UNESCO-Welterbegebiet Südtirols. Nach einem aktiven Bergerlebnistag steht pure Entspannung in unseren großzügigen Wellnessbereichen auf dem Programm.

Unser Tipp: Halten Sie kurz inne, wenn Sie Ihre Bahnen durch den sensationellen Panorama-Infinity-Pool ziehen - von dort ist der Ausblick nämlich am schönsten.

Abenteurer und Relaxer, Genießer und Entdecker - in unserem Resort ist für jeden das Richtige dabei und es bleiben keine Wünsche für eine ideale Auszeit offen.

ANGEBOT VITAL DAYS

gültig bis 31.07.2020

Verbringen Sie unbeschwerte Tage im Herzen der weitläufigen Natur und in völliger Sicherheit unseres kleinen und feinen familiengeführten Resorts.

4 Nächte ab 660,00 € pro Person

Jetzt buchen (https://www.myexcelsior.com/suedtirol-urlaub/angebot-detail?code=6202107187)

ANGEBOT LATE SUMMER

gültig vom 05.09. bis 18.10.2020

Der Herbst in den Dolomiten ist etwas Besonderes: bunte Farben, der Himmel erstrahlt in einem intensiven Blau und zeichnet die Bergwelt scharf in den Horizont. Die perfekte Zeit für Ihr Naturerlebnis!

7 Nächte ab 910,00 € pro Person

Jetzt buchen (https://www.myexcelsior.com/suedtirol-urlaub/angebot-detail?code=LATE_SUMME)

UNBESCHWERTER URLAUB

Seit dem 19. Juni sind wir wieder für Sie da und unsere Gäste haben bereits erste unbeschwerte Urlaubstage genossen. Unser großzügiger Wellnessbereich ist normal geöffnet, wir bieten ein tägliches abwechslungsreiches Sport- und Erlebnisprogramm an und achten auf eine top Hygiene in allen Hotelbereichen.

Bis bald, wir freuen uns auf Sie!

Tamara und Werner Call

mit Giulia & Noemi

und dem gesamten Excelsior-Team

Südtirol-Urlaub de luxe - im Dolomiten-Hotel Excelsior****

Unser Dolomites Life Resort Excelsior**** zählt zu den beliebtesten Hotels in den Dolomiten. Wir sind stolz auf die so positiven Bewertungen und bedanken uns herzlich für dieses Feedback. Lassen Sie sich doch auch von unserem fabelhaft aufmerksamen Service und das überzeigenden Hotelangebot begeistern!

