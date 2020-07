DJ+ Livekünstler mit Wunsch-App kontaktlos mit De Coronas erleben

Mit einer Kombination aus Live-Musik, DJ Pult und Voting per App präsentiert die Kölner Eventmanagerin Ellen Kamrad ein neues kontaktloses Konzept für Events. Diese bildet eine überzeugende Erweiterung zu den beliebten Veranstaltungsformaten der Eventband De Coronas. Auf Wunsch kann das Publikum Bilder und Selfies auf einen TV-Screen übertragen lassen.

Neue kontaktlose interaktive Showkonzepte für das Eventjahr 2020

Bereits im Januar präsentierte die Kölner Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse auf den wichtigen Branchenmessen, Best of Events International und der Internationalen Kulturbörse Freiburg, ein weiteres Format zu den bereits bestehenden De Coronas Varianten (Rolling Coronas als mobile Variante und Eventband De Coronas als größte Party-Einheit) mit durchschlagendem Erfolg. Nach wenigen Minuten füllte sich der Messestand der Kölner Eventmanagerin Ellen Kamrad zusehends. Während die einen tanzten und mitsangen, waren die anderen begeistert von dem geringen Aufwand des Konzeptes, das für so viel Stimmung sorgte. Nun präsentiert die Eventfachfrau gemeinsam mit ihrem Team, das neue Eventformat der Showband De Coronas sogar für Autokinos. Hinter dem neuen Format "DJ+ Wunsch-App" stecken die Profimusiker der niederländischen Showband De Coronas, die nun als DJ + Livemusiker inklusive der De Coronas Wunsch-App buchbar sind. Dabei stützt sich das Partykonzept auf drei Säulen: Live-Musik, Voting per App sowie Projektion von persönlichen Bildern und Selfies des Events auf einen TV-Screen.

Interaktives Musikkonzept für mehr Partystimmung

"Das Besondere an dem Konzept ist, dass es neben einem DJ auch Live-Musik gibt und das Publikum interaktiv eingebunden wird.", erläutert Eventmanagerin Kamrad. Das macht das DJ + Konzept besonders auch für Firmenveranstaltungen oder Teambuilding-Maßnahmen spannend. Denn durch die Wunsch-App, die auf der Veranstaltung zum Einsatz kommt, ist es möglich, in Interaktion mit dem Publikum zu treten. Dafür bekommt jeder Event zuvor einen individuellen Event-Code.

Über diesen kann sich das Publikum kostenlos die De Coronas Wunsch-App im Google Play Store oder Apple-App Store herunterladen. Über diese App kann dann für den nächsten Lieblingssong gevotet werden. Auch ist es möglich, Bilder vom Event oder Selfies hochzuladen, mit einer persönlichen Nachricht zu versehen und diese auf dem TV-Screen ausstrahlen zu lassen. "Das kommt im Handumdrehen einem Event-Branding nah und zwar ohne großen Aufwand.", sagt Kamrad. "Das hat mich vollkommen begeistert."

Geringe Kosten und geringer Aufwand für viel Stimmung

Insbesondere nach dem Shutdown, den das Virus verursachte, ist es der Kölner Eventmanagerin Kamrad wichtig, den Unternehmen und Firmen Konzepte anzubieten, die auch für wenig Mitarbeiter und mit geringen Kosten umsetzbar sind. "Dabei darf aber das gemeinsame Feiern unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften und Auflagen nicht zu kurz kommen.", sagt Kamrad. "Mit dem DJ Coronas Konzept ist eine Abstimmung kontaktlos möglich. Dennoch vereint sie auch durch das gemeinsame Singen und das Mitfiebern und Tanzen." Unternehmen, aber auch Autokinos, die auf der Suche nach einem Konzept sind, das auch kleinere Gruppen vereint und für viel Begeisterung sorgt, können sich an die Kölnerin Kamrad und dem Team ihrer Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse wenden. Gerne erstellt das Team auf Anfrage ein unverbindliches Angebot für eine Veranstaltung.

Hier finden Sie weitere Informationen zu dem einzigartigen Livemusik-Konzept: https://ellenkamrad.de/event-kuenstler/deejay-dj-livekuenstler-showband-de-coronas

Mit ihrer Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse bietet die Kölnerin Ellen Kamrad individuelle Veranstaltungskonzepte für jeden Anlass. Als Full-Service-Agentur erstreckt sich das Portfolio von der Ideenfindung über die Konzeption bis hin zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen europaweit.

Ganz im Sinne des Kunden und seinem Corporate Design versteht sich die Diplom-Eventmanagerin Ellen Kamrad als Partnerin an Ihrer Seite. Professionell und kreativ organisiert Ellen Kamrad sowohl Seminare, Tagungen und Konferenzen als auch Großveranstaltungen wie Galaabende, Jubiläen und Mitarbeiterevents. Dabei zählt auch die Vermittlung von Eventdienstleistern und Künstlern zu ihrem Portfolio.

Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Veranstaltungs- und Eventbranche gestaltet Ellen Kamrad Veranstaltungen zu nachhaltig wirkenden Events. Zahlreiche nationale und internationale Unternehmen aller Branchen setzten dabei bereits auf die Umsetzung und Inszenierungen der Kölner Eventmanagerin.

Kontakt

Menschen Emotionen Erlebnisse Eventmanagement

Ellen Kamrad

Maler-Bock-Gässchen 2

50678 Köln

01777751188

ellen@ellenkamrad.de

http://www.ellenkamrad.de

showkonzept; liveentertainment; ellenkamrad; eventmanagement; coronakonform