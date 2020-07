Anonyme Mitarbeiterbefragungen von UnternehmerBerater Behrens

Sie führen ein Unternehmen und damit auch ein Team aus Beschäftigten bzw. Mitarbeitern. Sie als Chef sind vermutlich in erster Linie an den Umsatzzahlen, der Kundenbetreuung und den Einnahmen interessiert. Dabei vergessen Sie möglicherweise beizeiten den für Ihr Unternehmen wichtigsten Faktor: Ihr Mitarbeiterteam und die Stimmung innerhalb dieser unternehmenswichtigen Gruppe.

Wissen Sie, was in Ihrem Unternehmen wirklich vor sich geht?

Vielleicht haben Sie aber auch täglich ein Auge auf die Befindlichkeiten der Mitarbeiter und wissen ebenfalls, wer wie arbeitet und tickt. Auch die Gruppendynamik unter Ihren Beschäftigten meinen Sie zu kennen. So weit, so gut. Wie sieht es tatsächlich in Ihrem Team aus? Wie stehen sie zueinander, zu Ihnen und zum Unternehmen? Wie wohl oder unwohl fühlen sie sich, welche Perspektiven sehen sie?

Ebenso wichtig ist es, herauszufinden, ob es in Ihrer Firma Fälle von Burnout, Mobbing und/oder psychischen Belastungen gibt. Das alles alleine herauszufinden, kostet Sie als Firmenchef Zeit. Deshalb bietet sich hier eine anonyme Mitarbeiterbefragung an, die Sie von einem externen Berater und online durchführen lassen können.

Mitarbeiterbefragungen als Stimmungsbarometer & Optimierungschance

Mitarbeiterbefragungen haben den Vorteil, dass Sie als Unternehmer relativ einfach herausfinden können, wie die Stimmung unter Ihren Mitarbeitern tatsächlich ist. Voraussetzung: Die Befragung findet zu 100% anonym und unter Berücksichtigung des Datenschutzes statt. Ist das gegeben, haben die meisten Mitarbeiter kein Problem damit, wirklich einmal offen und ehrlich zu sein.

Durch den von UnternehmerBerater Behrens mit einem systemischen Organisationsberater erarbeiteten Fragenkatalog werden sämtliche Bereiche, die ein Unternehmen sowohl positiv, als auch negativ beeinflussen können, unter die Lupe genommen. Es handelt sich um circa 60 Fragen, die in maximal 15 Minuten per Computer oder Smartphone anonym durchgeführt werden können. Anhand der Ergebnisse analysiert er zusammen mit dem Firmenchef, an welchen Stellen akuter "Nachholbedarf" bzw. Raum für Verbesserungen besteht.

Den Mitarbeitern sollen die Befragungen leicht gemacht werden. Es muss pro Frage nur ein Satz gelesen werden. Das immer gleiche Bewertungssystem erfolgt mittels eines randomisierten Multiple-Choice-Verfahrens. Eine Mitarbeiterumfrage kann innerhalb von drei Tagen von der Beauftragung bis zum Ergebnis durchgeführt werden. D.h. ein Endbericht über die Umfrage kann nach drei Tagen vorliegen.

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Gründung und Beratung von Unternehmen ist UnternehmerBerater Behrens Ihr Ansprechpartner, wenn es um die Kommunikation in Ihrem Unternehmen geht. Mit seinen individuellen und tiefgründigen Mitarbeiterbefragungen finden Sie in kurzer Zeit heraus, wie es um Ihr Unternehmen und die Moral in diesem wirklich steht. UnternehmerBerater Behrens garantiert für die Vertraulichkeit und die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien bei einer Umfrage.

www.unternehmerberater.expert/anonyme-mitarbeiterbefragung/

www.unternehmerberater.expert/

