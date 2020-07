Efecte erhält ISO-Zertifizierung für sein Information Security Management

- Sicherheitsprozesse von Efecte entsprechen der ISO/IEC 27001:2013

- Zertifizierung gilt für die Efecte-Cloud-Plattform und deren Hosting im Kundenauftrag

- Compliance-Management erfolgt mit der Efecte-eigenen Risikomanagement-Tool

Efecte, der europäische Spezialist für Cloud-basiertes Service Management, hat für die Sicherheitsprozesse seiner Lösung die Zertifizierung nach ISO/IEC 27001:2013 erhalten. Die unabhängigen Sachverständigen der finnischen Inspecta Sertifiointi Oy (Ein Unternehmen der Kiwa Group) bescheinigen Efecte, dass das Unternehmen sowohl über etablierte Methoden als auch die notwendigen Geschäfts- und IT-Prozesse verfügt, um Sicherheitsrisiken zu identifizieren, zu verwalten und zu reduzieren. Für das Compliance-Management nach ISO 27001 wird die Efecte-eigene Risikomanagement-Lösung eingesetzt. Die Zertifizierung umfasst sowohl den Aufbau der Efecte-Cloud-Plattform als auch ihres Hostings im Kundenauftrag sowie die Verwaltung von Informationen und unterstützenden Geschäftsfunktionen sowie die Beratung zu Efecte-Produkten.

"Wir sind die europäische Alternative zu globalen Anbietern für Service Management - die Sicherheit und Privatsphäre unserer Kunden genießt dabei höchste Priorität. Die Zertifizierung nach ISO 27001 signalisiert unseren Kunden, dass wir über alle notwendigen Prozesse verfügen, um mögliche Sicherheitsrisiken schnell erkennen, managen und beheben zu können", sagt CEO Niilo Fredrikson. "Unser Produkt wird bereits von Hunderten von Organisationen erfolgreich für die Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozesse eingesetzt. Mit der Zertifizierung haben wir seinen Wert nun auch im Bereich des Risiko- und Compliance-Managements erfolgreich unter Beweis gestellt. Wir helfen bereits mehreren Kunden dabei, die Nutzung ihrer Efecte-Umgebung für ähnliche Zwecke zu erweitern."

"Efecte verfügt über einen ausgereiften und überprüfbaren Ansatz zur Informationssicherheit, der auch die Bereiche Compliance und Governance umfasst. Die erfolgreiche ISO 27001-Zertifizierung zeigt, dass die SaaS-Plattform von Efecte mit starkem Fokus auf Sicherheit und Datenschutz betrieben wird und dabei zugleich hohe internationale Standards erfüllt", sagt Topias Marttila, Chief Technology Officer bei Efecte. "Wir werden auch künftige Entwicklungen bei der Digitalisierung von Serviceprozessen unterstützen und konsequent an den anspruchsvollen Sicherheitsanforderungen unserer Kunden Corporate-Kunden ausrichten."

Über Efecte

Efecte ist eine führende europäische Service-Management-Lösung, die Organisationen bei der Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen unterstützt. Kunden nutzen die Cloud-Software, um flexibler und effizienter zu arbeiten, ihren Anwendern bessere Nutzererfahrungen zu bieten und Kosten zu senken. Mit Efecte können sie eine Vielzahl unterschiedlicher Prozesse automatisieren - angefangen von der IT über die Bereiche Personal (HR), Finanzen und Kundenservice bis hin zur Verwaltung von Zugriffsrechten. Die Efecte-Plattform wird ausschließlich in Europa entwickelt, betrieben und gehostet. Sie erfüllt in puncto Sicherheit und Datenschutz die strengen EU- Anforderungen und ist damit eine Alternative zu amerikanischen Anbietern. Efecte wurde 1998 gegründet und ist an der Nasdaq First North notiert (ISIN: FI4000282868). Der Hauptsitz von Efecte befindet sich in Espoo, Finnland. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Niederlassungen in Deutschland und Schweden. Weitere Informationen zu Produkten und Services von Efecte sind unter https://www.efecte.com Finanzinformationen unter https://investors.efecte.com verfügbar.

