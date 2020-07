John Munich am 16. Juli live per Livestream auf Video.Taxi

Back2Roots am 16. Juli live aus dem P1

München, 14. Juli 2020 - Wer hat sich in der Corona Lockdown Phase nicht täglich auf den Lockdown Funk von John Munich gefreut? Jetzt gibt es den Event-DJ endlich auch wieder live zu erleben und John Munich zündet dabei gleich die nächste Stufe seiner Liveauftritte: Am Donnerstag, den 16. Juli, legt er ab 20:00 Uhr live von der P1 Terrasse seine besten Funk Soul und Disco Hits per Livestream auf und ist ab sofort dank Video.Taxi von TV1 weiterhin auch weltweit und jetzt in Full HD und mit einer sehr hohen Tonqualität zu hören und zu sehen.

John Munich: "Ich freue mich riesig, nun endlich wieder mit Publikum auflegen zu dürfen - wenn auch noch in kleinem Kreise. Während der Lockdown Phase habe ich mit meinem Lockdown Funk aber so viele meiner Fans und auch neue Hörer erreicht und habe dabei so viel positives Feedback bekommen, dass ich total begeistert bin, nun mit Video.Taxi auf meiner eigenen Seite und in einer Top Qualität alle Menschen weltweit auch in Zukunft erreichen zu können."

Michael Westphal, TV1: "Mit John Munich auf unserer Videoplattform Video.Taxi zünden auch wir die nächste Stufe unseres Angebots für Inhalteersteller. Während bei Instagram die Bildqualität und auch der Ton sehr eingeschränkt sind, weil hier direkt vom Smartphone gestreamt wird, ist John Munich ab sofort mit seinem Livestream auf Full HD und in einer Top Ton Qualität und damit sogar Smart TV tauglich."

John Munich streamt seinen Livestream über die Videoplattform Video.Taxi. Dieser ist dann auf der Webseite https://www..johnmunich.com abrufbar.

Mit VIDEO.TAXI hat TV1.EU, einer der führenden Streaming Media Unternehmen in Europa, eine Videoplattform entwickelt, die für Unternehmen und Veranstalter maximalen Service bietet. Egal, ob Videos live gestreamt oder einfach publiziert werden sollen: Mit zahlreichen Features wie Live-Untertitelung, Chat und Pay Per View maximieren Anwender nicht nur ihre Reichweite sondern haben die Möglichkeit, Inhalte noch spannender und nutzerfreundlicher zu präsentieren.

Der Livestream über Video.Taxi ist auf der Website https://www.johnmunich.com am 16.Juli 2020 ab 20 Uhr zu sehen.

TV1 wurde 1999 gegründet und ist seitdem als Streaming Media Unternehmen erfolgreich. Ein Team von 20 Spezialisten mit Sitz in Unterföhring bei München hat Erfahrung aus über 4.500 erfolgreichen Projekten. Das inhabergeführte Unternehmen wurde zum wiederholten Mal in den Kreis der 101 einflussreichsten Streaming media Firmen Europas gewählt. Diesen Preis erhielt TV1 als einer der "101 most important, interesting and influential European online video companies of the year 2019" vom Fachmagazin streaming media. TV1 ist ISO/IEC 27001 zertifiziert und betriebt unter anderem die Videostreamingplattform Video.Taxi. (http://www.video.taxi)

