Wirkungsvolles Online-Instrument in der Corona-Krisenzeit

Neue Absatzpotenziale für den Einzelhandel

In der Corona-Krise wird die Digitalisierung zur Existenzfrage! Die Umsätze im Einzelhandel sind seit Mitte März desaströs eingebrochen. Selbst bei einer langsamen Wiederbelebung des Wirtschaftslebens durch die schrittweise Öffnung von Geschäften ist zu befürchten, dass sich das Einkaufsverhalten durch die Corona-Krise nachhaltig verändern wird.

Krisen bieten bekanntlich auch immer Chancen: Einzelhändler können gerade jetzt mit einer guten Online-Präsenz und Vernetzung mit Online-Marktplätzen gute und sichere Absatzmöglichkeiten auf- und ausbauen. Stilpunkte.de unterstützt mit seinem digitalen Product-Guide ganz gezielt die Einzelhändler, die - nach Prüfung des Unternehmens und der Produkte - kostenfreie Mitglieder werden können und so von der ansprechenden Präsentation und optimaler Auffindbarkeit profitieren.

Stilpunkte.de - wirkungsvolles Instrument zur Ausschöpfung neuer Absatzpotenziale

Der von Christian Löwendorf im Jahr 2012 gegründete Lifestyle- und Product-Guide www.stilpunkte.de ist seit Jahren auf Wachstumskurs. Stilpunkte.de offeriert seine digitale Plattform für Einzelhändler in mittlerweile 20 Städten! Ab dem 1. Mai wird es Stilpunkte auch in Berlin geben. Damit avanciert Stilpunkte.de zu den interessantesten Konsumentenportalen Deutschlands. "Wir verstehen uns als Gault-Millau im Lifestyle-Bereich. Wir recherchieren für die Konsumenten exklusive Unternehmen, trennen die Spreu vom Weizen und zählen heute - mit 21.000 Produktmarken - zu den größten Markenfindern Deutschlands", unterstreicht der Gründer und CEO Christian Löwendorf.

Als digitales Schaufenster bietet das Online-Portal dem Einzelhändler dabei nicht nur eine ansprechende Plattform zur Präsentation seiner hochwertigen Produkte, sondern versteht sich vor allem als idealer Partner und Vertriebskatalysator des Handels. Mit exklusiven Marken und ausgefallenen Angeboten für stilbewusste Konsumenten - aufgeteilt nach Regionen oder Produktkategorien - ist Stilpunkte.de ein Garant für schnelle und unkomplizierte Auffindbarkeit im Netz. Dafür stehen den Händlern natürlich auch zusätzliche Angebote und Werbeformen zur Verfügung.

Stilpunkte.de präsentiert mittlerweile 6.000 Unternehmen und listet über 21.000 Produktmarken

Einzelhändler können sich als Partner bei Stilpunkte.de bewerben und - nach Prüfung der Stilpunkte-Scouts - eine kostenfreie Mitgliedschaft bzw. einen Eintrag auf dem Online-Portal sichern. Bisher beteiligten sich rund 6.000 Unternehmen. Kaum ein anderes Online-Portal hält eine derart große Produkt- und Markenvielfalt für stilorientiere Konsumenten bereit, die in nahezu allen großen Metropolregionen Deutschlands präsent und zugleich schnell im Netz auffindbar ist.

Gerade angesichts der veränderten Konsummöglichkeiten können Händler neue wirtschaftliche Potenziale nutzen. Stilpunkte.de ist ein wirkungsvolles Online-Instrument für den Einzelhandel und Dienstleister. Dies gilt vor allem für Unternehmen, denen die finanziellen Möglichkeiten für kostspielige Investitionen in eine suchmaschinenoptimierte Online-Präsenz und deren Pflege fehlen. Die Corona-Pandemie zeigt, dass die vielbeschworene digitale Zukunft längst schon Realität ist.

Für anspruchsvolle Kunden: Einfach suchen - schnell und genussvoll finden

Stilpunkte.de verfügt über eine besondere Angebotsauswahl. Wer einen guten Geschmack hat, kommt auf gewöhnlichen Online-Plattformen selten weiter. Stilaffinen Konsumenten bietet der Lifestyle- und Product-Guide www.stilpunkte.de viele Inspirationen, begehrte Markenprodukte und ansprechende Dienstleistungen sowie viele weitere Lifestyle-Themen.

Auf der Internet-Plattform lässt sich rund um die Uhr genussvoll stöbern, um bestens informiert und transparent die richtige Kaufentscheidung zu treffen. Das digitale Schaufenster Stilpunkte.de hat eine ausgefeilte Menüstruktur, die die Suche nach Geschenkideen und Tausenden individuellen Produkten - viele Unikate und exklusive Handarbeit - erleichtert und bereitet dank der hochwertigen Visualisierung ein emotionales Einkaufserlebnis vor. Für Händler und Dienstleister ist es gerade in Corona-Zeiten leichter mit ihren Produkten auf Stilpunkte.de gefunden zu werden.

Der STILPUNKTE Lifestyle-Guide wurde von der Promediagroup GmbH entwickelt. Das Unternehmen entwickelt und pflegt das Online-Konsumentenportal STILPUNKTE.DE. Die Promediagroup GmbH gehört zur LOEWENDORF Medien GmbH. Gegründet wurde die Promediagroup GmbH 2009 von Christian Löwendorf, der als kreativer Kopf die Idee des digitalen Schaufensters für lokale Händler entwickelte. Das Motto: Entdecken Sie die Stilpunkte Ihrer Stadt!

