La Cantina erhaelt Bio-Zertifikat und Hygiene wird im taeglichen Betrieb "gross geschrieben"

Mit gutem Gefuehl gut Essen

Das Ehepaar Hosgör von La Cantina in der Arbachtalstraße in Eningen achtet seit Beginn schon auf höchste Ansprüche bezüglich Nachhaltigkeit und Hygiene. Als Kantinenbetreiber und -versorger haben sie sich in der Region um Reutlingen längst einen guten Namen gemacht. Gute Ernährung ist Vertrauenssache. Jeder will gesund essen und für die eigenen Kinder, die in einem Kindergarten oder einer Kindertagesstätte versorgt werden, möchten wir dasselbe. All das garantiert Familie Hosgör mit verschiedenen Qualitäts-Zertifikaten, der Einhaltung der Corona-Regeln und mehr.

Für das Bio-Zertifikat (Kontrollnummer: DE-BW-006-27981-B) wurde die schon lang verfolgte Strategie, frische Produkte und beste Ware zu liefern, fortgesetzt und mit dem Zertifikat verbrieft. Basis ist das für die gekennzeichneten Speisen nahezu alle verwendeten Zutaten ökologisch landwirtschaftlichen Ursprungs sind. Und es werden regelmäßig genaue Bio-Kontrollen und Prüfungen der Bio-Produkte durchgeführt. So ist in den Prozessen der Familie Hosgör, zur besseren Orientierung für die die Kindergärten und Schulen, die Speisen, Obst und Gemüse als Bio-Produkt deutlich sichtbar im Speiseplan gekennzeichnet.

Das Angebot, das sie ihren Kunden bezüglich Essen und Möglichkeiten machen, ist vielfältig. Es reicht vom Selbstbedienungs-Restaurant über den Kantinenbetrieb bis hin zum Catering für Kindergärten, Kitas, Schulen und Firmen. Für Privatveranstaltungen wie Hochzeiten oder Gartenpartys stehen das Team und die Location des "Nazar Event House" zur Verfügung. Das Catering oder das Betreiben von Küchen oder Kantinen vor Ort ist bei La Cantina ein Bereich, der in der gesamten Region stark wächst. So werden beispielsweise Kindergärten in Pfullingen und Betzingen mit frischen Mahlzeiten versorgt.

Die Dienstleistungen, Abläufe, Services und die Kundenbetreuung wurden in Zeiten der Pandemie entsprechend angepasst und optimiert. Von der Bedienung, bis hin zu den Kontaktabständen und Hygienekonzepten wird alles beachtet. Bei Räumlichkeiten, die normalerweise bis zu 500 Gästen Platz bieten, ist dies einfach zu bewerkstelligen. Und im Selbstbedienungsrestaurant in der Eninger Arbachtalstraße können Gäste jederzeit ohne Reservierung zum Essen gehen.

Hygienemaßnahmen werden bei La Cantina nicht erst seit Corona sehr stark beachtet und sind wichtiger Bestandteil des hohen gelebten eigenen Qualitätsanspruches. Die Mitarbeiter tragen Handschuhe und Haarnetze, die Reinigung der Geräte und die Anlieferung der Speisen erfolgt in speziellen Transportbehältnissen etc.. Die Hygieneregeln, die Tisch- und Wege-Konzepte sind überall ersichtlich und auch Desinfektionsgeräte stehen zur Verfügung. Die Rücksicht auf die Mitmenschen ist ihnen extrem wichtig.

Der Erfahrungsschatz der Familie Hosgör hat sich im Laufe der Jahre enorm erweitert. In der gesamten Region, von Mössingen über Tübingen, Nürtingen, Metzingen, Bad Urach bis hin auf die Alb versorgen sie Kitas, Schulen und Betriebe mit gutem Essen.

La Cantina ist beim Betrieb des Selbstbedienungsrestaurants, als Mensabetreiber oder Caterer und Versorger bekannt für gute Qualität. "Wir sind weiter auf einem guten Weg mit unserer Qualitätsstrategie und wollen, dass unsere Kunden ihr gesundes Essen genießen können!"

Weitere Informationen: www.LaCantina-Eningen.de

La Cantina, Ihre öffentliche Kantine und Caterer für Firmen, Schulen und Kitas in Eningen unter Achalm. Ob Mittagessen, ein kleiner Salat, Kaffee und Kuchen oder ein kleiner Snack zwischendurch, wählen Sie aus unserem großen Angebot an verschiedenen Speisen. Für Vegetarier hält die La Cantina Köstlichkeiten auf rein pflanzlicher Basis bereit.

Nazar-Eventhouse bietet Räumlichkeiten für private Feiern oder Firmenevents. Von der Raumanmietung bis zum Rundum-Sorglos-Paket ist alles möglich.

