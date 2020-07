Was ist neu in FLOWFACT Performer CRM R4

SQL-Server - Unterstützung TLS 1.2

- SQL-Server - Erweiterung des FLOWFACT-Administrationsassistenten, um sicherzustellen, dass Umgebungen mit TLS 1.2 unterstützt werden.

Word für Windows

- Version ohne DDE Kommunikation (Hat vor allem in einem jüngst veröffentlichtem Service Pack von Microsoft zu großen Problemen geführt)

Autotexte erweiterbar

- Um die immer länger werdenden DSGVO- und sonstigen Rechtstexte komfortabel über einen Autotext hinterlegen zu können, war es erforderlich, die maximale Zeichenzahl eines Autotextes zu erweitern. Die Änderung gilt für die Autotexte im Benutzerkontext als auch in den Grundeinstellungen für die globalen Autotexte.

Signaturwechsel

- Signatur oben/unten einfügen bzw. ersetzen

- Beim Wechseln des Absenders ist der Switch der Signatur jetzt robuster, je nach Verwendung kam es hier zu unerwünschten Nebeneffekten.

- Signaturhandling beim Antworten / Weiterleiten verbessert (FFSignatur)

Automatisches Löschen von Elementen im Papierkorb

- Bisher mussten Elemente, die sich im Papierkorb befinden, irgendwann von einem Administrator oder von der Person, die gelöscht hat, endgültig gelöscht werden muss.

- Ab R4 bieten wir Ihnen die Möglichkeit, einen vorgegebenen Zeitraum in Tagen zu definieren, wann der Papierkorb zu bereinigen ist.

- Wenn der Schalter nicht gesetzt wird, dann wird nichts aus dem Papierkorb gelöscht. Mit allen Vor- und Nachteilen, die sich dadurch ergeben.

- Zusätzlich wird die Löschung aus dem Papierkorb heraus jetzt genau so in der DELLOG gespeichert, es kann also nachvollzogen werden, wann und von wem ein Datensatz gelöscht wurde. Außerdem kann die DSN des gelöschten Datensatzes nachvollzogen werden.

Platzhalterersetzung

- Briefanreden, Anschrift, Hausanschrift überarbeitet; Namensanalyse verbessert

- Schweizer Postfach-Adressen gemäß dem in der Schweiz geltenden Standard

- Platzhalterersetzung in Dateianhängen (Word) robuster

Email / Maildienst / Editor

- Erkennung und Verhinderung doppelter Emails in Performer optimiert.

- Logging für die IMAP-Verarbeitung erweitert.

- Emails robuster in Bezug auf Sonderzeichen, exotische Email-Parts, Emoticons, Unicode

- Emails robuster in Bezug auf Darstellung von Umlauten in Betreffzeile

- Inlinebilder verkleinern und als Anhang an Aktivität speichern

- Anzahl von Inlinebildern begrenzen auf eine bestimmte Byte-Größe

- INI-Schalter MaximaleInlineBildgroesseInBytes=100000

Bildanzeige bzw. Bilder in Multimedia hinzufügen

- Das herunterrechnen von zu großen Bildern, kostet sehr viel CPU und führt vermehrt zu Fehlern.

- Das fängt jetzt bereits beim Hinzufügen eines Bildes entsprechend ab. Das Verkleinern findet bereits im Hintergrund statt und wird erst dargestellt, wenn es bereits kleiner gerechnet ist.

- An der Qualität und der Auflösung des Bildes wird nichts verändert.

Längen- und Breitengrad - anpassbar

- Für den Fall, dass die automatische Speicherung von Längen- und Breitengrad nicht korrekt erfolgt, können Sie jetzt durch manuelles Eingreifen die korrekten Daten hinterlegen. Somit können z. B. auch ausländische Immobilien mit korrektem Längen- und Breitengrad gespeichert werden.

Allgemeines

- Merkmale umorganisieren per Drag/Drop

- Unbeabsichtigtes Löschen von deaktivierten Merkmalen ist jetzt nicht mehr möglich

- Druckausgabemenü für den Kalender hinzugefügt

- Auswahl aller Listenelemente per Ctrl-A

- Kalender - Das Vor- und Zurückblättern in nächsten Tag / nächste Woche oder nächsten Monat wurde optimiert und ist jetzt robuster

