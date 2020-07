Concentro begleitet und berät die Gesellschafter der VIPCO GmbH bei der erfolgreichen Unternehmensnachfolge

Die Gesellschafter der VIPCO GmbH haben im Zuge der strategischen Nachfolge ihre Anteile an die Stadler Pankow GmbH (Stadler Rail) veräußert.

Stadler wird den Entwicklungs-Spezialisten VIPCO als Mannheimer Standort fortführen und weiter ausbauen.

Mannheim/Berlin, 01.07.20

VIPCO wurde 1999 in Mannheim gegründet und ist als spezialisierter Engineering-Dienstleister für Soft- und Hardware sowie Retrofit - insbesondere in Rail und Automation - aktiv. Seit ihrer Gründung ist die VIPCO stetig gewachsen und betreute mit über 40 Mitarbeitern namhafte Kunden aus Rail, Automation und Industrie. Von Tag eins an war und ist es der Anspruch von VIPCO, kreativer Lösungspartner mit höchstem Serviceanspruch für Industrie und insbesondere Schienenfahrzeuge zu sein.

Im Zuge der Unternehmenstransaktion verkauften die Gesellschafter 100% ihrer Unternehmensanteile an die Stadler Pankow GmbH. Bei der Vorbereitung, Strukturierung und Durchführung der Transaktion wurden die Gesellschafter der VIPCO GmbH dabei vollständig durch die Concentro Management AG betreut und beraten.

Stadler baut Schienenfahrzeuge, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind - bei maximalem Reisekomfort für die Fahrgäste. Mit umfassenden Services, die Mehrwert auf die Schiene bringen. Stadler steht für Schweizer Werte wie Zuverlässigkeit, Flexibilität und Innovationskraft - und das seit 1942.

Herr Peter Gehring (geschäftsführender Gesellschafter, VIPCO GmbH) freut sich über den Zusammenschluss der VIPCO GmbH mit Stadler Rail: "Wir haben das gleiche Verständnis von exzellentem (IT)-Engineering, sehr hohen Qualitäts- und Leistungsansprüchen und legen enormen Wert auf eine sehr hohe Kundenzufriedenheit. Gemeinsam können wir unsere Stärken noch besser einsetzen, um im europäischen Railmarkt auch in Zukunft Standards zu setzen."

Manuel Giese (zuständiger Partner, Concentro Management AG) ergänzt: "Stadler Rail hat sich über den gesamten Prozess hinweg als der ideale Partner für VIPCO herausgestellt. Der strategische Ansatz, die gleichen Philosophien und die Wertschätzung von Mitarbeitern liegen auf einer Wellenlänge und zeigen, dass sich beide Unternehmen in der Zukunft ideal ergänzen werden."

Die rechtliche Beratung der Gesellschafterin der VIPCO GmbH sowie die Verhandlung des Kaufvertrags und der weiteren Vereinbarungen erfolgte unter Federführung von Herrn Rechtsanwalt Prof. Dr. Thomas Grädler von der Kanzlei honert + partner mbB (München).

Projektteam Concentro Management AG:

Manuel Giese (Partner), Julia Albert (Senior Consultant), Julian Schiener (Consultant)

Projektteam honert + partner mbB:

Prof. Dr. Thomas Grädler

Die Concentro Management AG ist eine mittelstandsorientierte Beratungsgesellschaft mit den Schwerpunkten Transparenz (Unternehmensentwicklung), Transaktion (Corporate Finance / M&A-Beratung) und Turnaround. Mit 30 Mitarbeitern an vier Standorten in Deutschland arbeitet Concentro umsetzungs- und erfolgsorientiert. Ziel ist es, durch eine individuelle Beratungsleistung Mehrwert für den Kunden zu generieren.

Firmenkontakt

Concentro Management AG

Manuel Giese

Hugo-Junkers-Straße 9

90411 Nürnberg

+49 911 580 58 0

+49 911 580 58 333

info@concentro.de

http://www.concentro.de

Pressekontakt

Concentro Management AG

Melanie Sellmayr

Franz-Joseph-Straße 9

80801 München

+49 89 388 497 10

+49 89 388 497 50

sellmayr@concentro.de

http://www.concentro.de

Unternehmensnachfolge, Nachfolge, Transaktion, Unternehmensverkauf