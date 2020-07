Neues Mitglied im BdS-Präsidium - Alexander Breuckelmann folgt auf Dr. Georgios Doukas

(Mynewsdesk) Alexander Breuckelmann hat zum 8. Juli 2020 sein Ehrenamt als Mitglied im Präsidium des Bundesverbands der Systemgastronomie e. V. (BdS) angetreten. Er folgt auf Dr. Georgios Doukas, der zum Ende Juni 2020 aus dem BdS-Präsidium ausgeschieden ist.

Alexander Breuckelmann arbeitet seit 2018 als Director Franchise Operations bei BURGER KING®. Hier ist er verantwortlich für Franchise Performance, Brand Standards, Operations, Business Development und Supply Chain. Bei den jüngsten Tarifverhandlungen 2019/2020 zwischen den Sozialpartnern BdS und der Gewerkschaft NGG war er Mitglied der Tarifkommission. Nach erfolgreichem Abschluss seines dualen Studiums der Betriebswirtschaftslehre begann er seine berufliche Karriere bei der Schwarz-Gruppe in Wenzendorf bei Hamburg. Zuletzt war er für die Marken Lidl und Kaufland in den Bereichen Logistik als Assistent der deutschen Geschäftsleitung, Vertrieb und Immobilien tätig. "Mein Ziel ist es, die wunderbare Branche der Systemgastronomie als Chancengeber gegenüber Einsteigern, der Politik und der Gesellschaft zu positionieren und sie aktuell gestärkt aus der größten Krise zu führen“, so Breuckelmann.

BdS-Hauptgeschäftsführerin Andrea Belegante dankt Dr. Georgios Doukas, Head of Legal KFC Northern & Wetsern Europe (YUM! Restaurants International Ltd. & Co. KG) für sein ehrenamtliches Engagement für die Branche und seine hervorragende Arbeit im Verband. „Das BdS-Präsidium und ich freuen uns nun auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Alexander Breuckelmann, den wir herzlich im BdS-Präsidium willkommen heißen.“

Diese Pressemitteilung (http://www.mynewsdesk.com/de/bundesverband-der-systemgastronomie-e-v/pressreleases/neues-mitglied-im-bds-praesidium-alexander-breuckelmann-folgt-auf-dr-georgios-doukas-3021463) wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im Bundesverband der Systemgastronomie e.V. (BdS) (http://www.mynewsdesk.com/de/bundesverband-der-systemgastronomie-e-v)

Der Bundesverband der Systemgastronomie e.V. (BdS) ist als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband die umfassende Branchenvertretung der Systemgastronomie Deutschlands. Der BdS vereint die relevanten Player der Systemgastronomie, zu denen unter anderem die Marken Autogrill, Burger King, KFC, McDonalds, NORDSEE, Pizza Hut, Starbucks, Vapiano, L´Osteria aber auch neuere Konzepte wie beispielsweise GinYuu, Five Guys oder Meatery zählen. Die BdS-Mitgliedsmarken erwirtschafteten 2019 mit über 120.000 Beschäftigten 6,8 Milliarden Euro in rund 3000 Standorten. Der BdS ist ein Verband mit zwingender Tarifbindung für seine Mitgliedsrestaurants.

