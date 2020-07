HANSEBUSINESSS: Assets statt Anstand - Der tiefe Fall des Otto-Versands.

HANSEVALLEY vergleicht Otto Group und Amazon in Deutschland

Hamburg, 10.07.2020 - Das Hanse Digital Magazin HANSEVALLEY - www.hansevalley.de - hat in einer Hintergrundrecherche die aktuelle Situation bei der zweitgrößten deutschen Onlinehandels-Gruppe "Otto Group" mit der überdurchschnittlichen Entwicklung des größten E-Commerce-Anbieters in Deutschland "Amazon.de" gegenübergestellt. Nach den aktuell vorliegenden Daten und Fakten erzielt die Hamburger "Otto Group" in Deutschland mit ihren Online-Shops baur.de, otto.de, schwab.de, witt-weiden.de u. a. nur noch rd. 25 % des Umsatzes des Luxemburger E-Commerce-Ablegers "Amazon EU".

Als entscheidende Gründe für das überdurchschnittliche Wachstum des amerikanischen E-Commerce-Anbieters "Amazon.com" identifiziert die Redaktion des überregionalen norddeutschen Onlinemagazins die konsequente Ausrichtung auf das Marktplatzgeschäfts mit rd. 29% aller deutschen E-Commerce-Umsätze in 2019 im Vergleich zu aktuell rd. 500 zugelassenen Marktplatzpartnern auf otto.de und rd. 3 Jahren erforderlicher Entwicklungszeit für die automatische Integration von Marktplatzhändlern im größten deutschen "Otto Group"-Shop.

Im Ergebnis fällt die gesamte "Otto Group" 2019 in Deutschland mit 5,9% Wachstum auf die Hälfte des Wachstums von Amazon.de mit 11,8% zurück. Die außeinander driftende Entwicklung ist auch in der hauseigenen Logistik der beiden E-Commerce-Größen ablesebar: So betreibt die "Otto Group"-Tochter "Hermes" in Deutschland 6 Logistikzentren für den Umschlag der Pakete der "Otto Group"-Shops plus fremder Kunden, wie "H&M", "Zalando" und "Zara". "Amazon Logistics" betreibt in Deutschland aktuell ein Netz von 14 Logistikzentren und 30 Verteilzentren. Weitere 20 Logistik-Standorte sind nach Recherchen bei "AZL" im Bau.

"Day One"-Philisopie vs. "Müssen nicht bei uns kaufen"-Mentalität

Als wichtigsten Werttreiber für die Entwicklung im E-Commerce hat HANSEVALLEY die Firmenkultur der Onlinehändler evaluiert. Während "Amazon EU" im Rahmen der Kundenzentriertheit seiner "Day One"-Philosopie die meisten Kundenprobleme im ersten Kundentelefonat mit Hilfe des "Image Restoration Systems" löst, hat die Redaktion bei der "Otto Group" eine "Asset"-Philosophie in Verbindung mit kundenfeindlichen Äußerungen von Geschäftsführern, Pressesprechern und Kundendienstmitarbeitern feststellen müssen.

HANSEVALLEY hat die Kultur u. a. bei "Otto Group"-Vorstand, "Otto Group"-Kerngesellschaft Otto GmbH & Co. KG (otto.de) und der Otto-Mehrheitsbeteiligung "About You in einer "Müssen nicht bei uns kaufen"-Mentalität zusammengefasst und unterfüttert die Haltung beim Bramfelder Handels-, Logistik- und Finanzdienstleister mit aktuellen Beispielen und Nennungen von Beteiligten. Gegen einzelne öffentliche Äußerungen hat die Chefredaktion von HANSEVALLEY bei der Staatsantwaltschaft Hamburg Strafantrag wegen übler Nachrede bzw. Verleumdung gestellt.

HANSEBUSINESS: Assets statt Anstand - Der tiefe Fall des Otto-Versands.

https://hv.hansevalley.de/2020/07/hansebusiness-fall-otto-versand.html

