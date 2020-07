(Mynewsdesk) Seit 20 Jahren vertrauen Kunden united-domains, wenn es darauf ankommt, einfach und schnell Domains zu registrieren. Mit einem Jubiläums-Gewinnspiel bedankt sich united-domains und bietet die Chance attraktive Preise zu gewinnen.

Seit 20 Jahren steht der Domain-Spezialist aus Starnberg für einen herausragenden und mehrfach ausgezeichneten Kundensupport, der direkt in der Firmenzentrale in Starnberg angesiedelt ist – mit kurzen Wegen in alle Fachabteilungen. united-domains verbindet anspruchsvolle Technik mit verständlichen und einfach zu bedienenden Produkten. Die Markenzeichen des Unternehmens sind der weltweite Domain-Check mit über 850 Domain-Endungen, eine schnelle und sichere Domain-Registrierung und die übersichtliche Domain-Verwaltung.

Das Jubiläums-Gewinnspiel geht bis zum 14. Juli 2020. Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie unter:

www.united-domains.de/20-jahre/

Diese Pressemitteilung (http://www.mynewsdesk.com/de/united-domains/pressreleases/20-jahre-united-domains-3021171) wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im united-domains AG (http://www.mynewsdesk.com/de/united-domains)

Über die united-domains AG

Die besten Adressen fürs Web: Die united-domains AG ist mit mehr als 1,6 Millionen registrierten Domains und mehr als 300.000 zufriedenen Kunden einer der führenden Domain-Registrare in Europa. Zu ihren Kunden zählen renommierte Unternehmen wie TUI, DekaBank, Germanwings, Zwilling und Melitta. Die united-domains AG wurde im August 2000 gegründet und beschäftigt circa 90 Mitarbeiter in Starnberg.

Weitere Informationen finden Sie unter united-domains.de: https://www.united-domains.de/ oder in unserem Newsroom unter http://newsroom.united-domains.de.

Firmenkontakt

united-domains AG

Sebastian Ritze

Gautinger Str. 10

82319 Starnberg

+49/8151/36867-60

socialmedia@united-domains.de

http://www.themenportal.de/telefonie/20-jahre-united-domains-68295

Pressekontakt

united-domains AG

Sebastian Ritze

Gautinger Str. 10

82319 Starnberg

+49/8151/36867-60

socialmedia@united-domains.de

Jahre