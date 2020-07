Drei Tage Sommerturnier im Harburger Reitverein

Der Traditionsverein am 17. bis 19. Juli 2020 lädt zu Dressur- und Springprüfungen bis Klasse S*

Der Harburger Reitverein von 1925 e.V. (HRV) öffnet seine Tore für das große Sommerturnier nach LPO (Leistungs-Prüfungs-Ordnung). Von Freitag bis Sonntag gehen Profis und Amateure aus Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein unter Berücksichtigung des Infektionsschutzes in insgesamt 22 Prüfungen an den Start: acht Dressurprüfungen der Klassen E bis S* mit der Prüfung St. Georg Special* und vierzehn Springprüfungen ebenfalls in den Klassen E bis S*.

"Das Sommerturnier ist in jedem Jahr unser Highlight. Wir freuen uns, dass es dieses Jahr trotz der Einschränkungen stattfinden kann und wir den Reitern eine Gelegenheit bieten können, sich im Wettkampf zu messen", sagt Dr. Michael Gravanis, Vorstandsvorsitzender des Harburger Reitvereins.

Während der drei Turniertage müssen die Corona-Regeln eingehalten werden. Das idyllisch gelegene Gelände des traditionsreichen Vereins gehört somit allein den Sportlern und ihren Pferden. Die Dressurprüfungen werden in der 80 mal 20 Meter messenden Reithalle geritten, die Springprüfungen auf dem rund 10.000 Quadratmeter großen Grasspringplatz.

Höhepunkte im Springen sind Prüfungen der Klasse M** mit Stechen am Samstag, in Klasse S* mit Siegerrunde am Sonntag und Dressurprüfungen der Klassen M**, S* sowie St. Georg Special* am Sonntag.

Weitere Informationen über die Ausschreibung, Startzeiten und Anfahrtswege zum Turnierplatz finden sich auf der Website des Vereins www.harburger-reitverein.de.

Der Harburger Reitverein (HRV) wurde 1925 gegründet und ist Mitglied des KV Stader-Altländer Reitvereine v. 1909 e.V. und des LV Hamburg. Vorsitzender des Vereins ist Dr. Michael Gravanis. Die Anlage des HRV besticht durch ihre Lage und Vielseitigkeit mitten im attraktivsten Ausreitgelände vor den Toren Hamburgs. Der Verein verfügt über eine Reithalle von 80 x 20 Meter, ein überdachtes Außenviereck, ein Dressurviereck, einen Sand- und einen 10.000 Quadratmeter großen Grasspringplatz sowie über 58 Außen- und Innenboxen und zahlreiche Weiden. Für den Privat- und Schulunterricht stehen qualifizierte Reitlehrer für Springen, Dressur und Vielseitigkeit bereit. Der Harburger Reitverein führt regelmäßig Veranstaltungen durch, darunter Reiterwettbewerbe sowie Dressur-, Spring- und Voltigier-Turniere.

Firmenkontakt

Harburger Reitverein von 1925 e.V.

Dr. Michael Gravanis

Wiesenweg 22

21224 Rosengarten

+49 40 790 67 88

info@harburger-reitverein.de

http://www.harburger-reitverein.de/

Pressekontakt

CREAM COMMUNICATION

Anne Bettina Leutner

Schauenburgerstraße 37

20095 Hamburg

+49 40 431 791 26

hrv@cream-communication.com

http://www.cream-communication.com

Reitsport, Reitturnier, Sommerturnier, Springreiten, Dressur, LPO, Leistungs-Prüfungs-Ordnung, Harbuger Reitverein, HRV,