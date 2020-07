LKW Touren planen mit MultiRoute

Routen für LKW Touren auf www.multiroute.de - Erweiterung für über 16.000 Kunden

Oberschleißheim, 09. Juli 2020. Die lang erwartete Erweiterung für das Routenoptimierungsportal MultiRoute ist jetzt endlich da.

Ab sofort lassen sich mit www.multiroute.de auch Routen für LKWs berechnen.

Neben der Optimierung von PKW- und Fußgänger-Strecken können nun auch für verschiedene Schwerlastverkehr-Gewichtsklassen (LGV/HGV) in Deutschland, allen seinen Nachbarländern und Italien, optimierte Routen berechnet werden. Dabei werden, ausgehend von den Gewichtsklassen z.B. die Straßenbreiten, Durchfahrtshöhen und unterschiedliche Geschwindigkeitsbeschränkungen der 11 europäischen Staaten berücksichtigt.

Auf www.multiroute.de planen mehr als 16.000 Nutzer täglich, wöchentlich oder monatlich ihre Touren. Dabei kann rund um die Uhr ganz einfach per PayPal, Kreditkarte oder Sofortüberweisung ein Guthabenpaket erworben werden. Die Anzahl der Adressen für die Routenoptimierung ist dabei nicht eingeschränkt.

"Wir sehen, dass einige User Routen mit 1.000 Stopps auf MultiRoute berechnen", so Geschäftsführer Malte Geschwinder. Innerhalb von wenigen Minuten sind auch große Touren berechnet. Der Algorithmus wurde in den letzten Jahren immer weiter verbessert und ist sehr schnell. Geschwinder ergänzt: "Einige Kunden sind schon seit dem Beginn in 2012 dabei. Uns freut es, dass die Zahl der treuen Anwender so groß ist."

Nach dem Adressupload gibt der User selbst an, für welchen Fahrzeugtyp die Route optimiert werden soll. MultiRoute kennt dann die entsprechenden Einschränkungen und berechnet die optimal mögliche Route.

Unter "Meine Touren" lassen sich bereits berechnete Routen abspeichern und auch ohne Guthaben wieder aufrufen.

Natürlich wird die LKW Routenoptimerierung demnächst auch im MultiRoute Webservice und in MultiRoute Tour!, dem Premium-Service Tool für die Flottenoptimierung angeboten.

Über gb consite GmbH

Das Unternehmen mit Sitz in Oberschleißheim bei München ist führend bei Standortanalysen, Routenoptimierung, innovativer Online-Geomarketing Software und qualitativ hochwertigen Geomarketing-Daten. Die Spezialisten in der kombinierten Verarbeitung standortbezogener Informationen schaffen mit ihren Geomarketing- und Logistik-Systemen die Grundlage für präzisere und schnellere unternehmerische Entscheidungen.

Kernprodukte der gb consite:

- Mehrfach preisgekrönte Geomarketing-Software für Standortanalyse und Standortplanung: "Online-Standortcheck" und "White Spot Analyse".

Kunden: Franchise-Systeme, Filialisten, Gründer.

- Die MultiRoute-Produktfamilie mit Logistik-Lösungen für Routenplanung und Tourenoptimierung über Zustellplanung bis hin zur Optimierung der gesamten Fahrzeugflotte bei komplexen Lieferprozessen.

Kunden: Kurierdienste, Außendienst-Organisationen, Zeitungsverlage.

- Die Datenplattform www.filialstandorte.de mit top-aktuellen und qualitativ hochwertigen Adressdaten von Filialen im deutschen Einzelhandel und vielen weiteren Branchen (z.B. Systemgastronomie, Autohandel).

Kunden: Marktforscher, Direktmarketing, Filialunternehmen

