Top Führungskräfte müssen konsequent handeln

Do, 07/09/2020 - 09:34

Dr. Peter Aschenbrenner weiß, dass Konsequenz eine unerlässliche Managementfähigkeit für zukünftigen Erfolg ist

Wenn aktuell wichtige Entscheidungen anstehen und diese auf die lange Bank geschoben oder erst gar nicht getroffen werden, dann führe das in wenigen Monaten zu noch größeren Herausforderungen. Klarheitsexperte Dr. Peter Aschenbrenner weiß: "Was hier fehlt, ist die Konsequenz zu handeln, doch gerade in herausfordernden und schwierigen Zeiten ist diese Eigenschaft eine unerlässliche Managementfähigkeit."

Leider sei das Wort Konsequenz nach wie vor negativ besetzt, ebenso wie die dazugehörigen Begriffe: Klarheit, Nachhaltigkeit und Disziplin. Doch Dr. Peter Aschenbrenner ist sich sicher: "Für den zukünftigen Erfolg ist Konsequenz essenziell. Gerade diejenigen, die heute noch erfolgreich sind, haben vermutlich in den letzten Jahren konsequent gehandelt." Konsequent handeln bedeute nichts anderes, als sich an vereinbarte Termine zu halten oder Maßnahmen zeit- und fristgerecht umzusetzen. "Und Konsequenz bedeutet, zu handeln, wenn die Termine oder Maßnahmen nicht umgesetzt wurden, wenn man sich auf jemanden nicht verlassen konnte", ergänzt Aschenbrenner.

Inkonsequentes Verhalten von Unternehmen zeige sich oft darin, dass ungeliebte Tätigkeiten nicht nachhaltig umgesetzt und nachgehalten werden, dass z. B. CRM-Datenbanken schlecht gepflegt sind, Kunden nicht proaktiv und rechtzeitig kontaktiert werden, Mitarbeiter und Führungskräfte oft zu spät oder schlecht vorbereitet zu Meetings kommen oder die Unzufriedenheit von Mitarbeitern über lange Zeit geduldet wird. Konsequentes Handeln bedeute aber auch, sich im Notfall von Mitarbeitern jeglicher Hierarchieebene zu trennen. Dr. Peter Aschenbrenner führt hier das Beispiel von Musiklegende Bruce Springsteen an: "Zu Beginn seiner Karriere hat Springsteen seine Musiker mehrmals ausgetauscht - aus unterschiedlichsten Gründen. Zum Beispiel kam ein Musiker betrunken zu den Proben, ein anderer kam zu spät und ein Dritter konnte die Texte nicht usw. Was war seine Lösung? Konsequent handeln und Musiker austauschen." Bevor solche Maßnahmen getroffen werden, sollten selbstverständlich immer Feedbackgespräche mit den Mitarbeitern stattfinden, die die klare Zielsetzung zeigen. Dr. Peter Aschenbrenner rät Führungskräften sich hierfür genug Zeit einzuplanen. Darüber hinaus sollte regelmäßig ein Austausch mit externen Partnern und Kunden erfolgen, um zu klären, wie die Zusammenarbeit laufe.

"Wer als Führungskraft der Managementfähigkeit "Konsequent handeln" eine positive Richtung gibt, und zeigt wie wichtig diese für den Erfolg ist, der wird auch Krisenzeiten meistern", bekräftigt Aschenbrenner abschließend.

Das Buch "The Boss - von Bruce Springsteen Führungsstärke lernen" ist ab sofort im Buchhandel erhältlich.

Mehr Klarheits-Impulse für Führungskräfte und Unternehmen sowie Kontakt zu Dr. Peter Aschenbrenner finden Sie unter: https://www.peteraschenbrenner.de.

Dr. Peter Aschenbrenner ist Klarheits-Experte und arbeitet mit seinem Team tagtäglich daran, dass seine Klienten die Augen vor der Wahrheit nicht verschließen. Seine Spezialität: Klarheit in der Botschaft. Als Trainer, Berater und Coach ist er keiner, der schönfärbt, sondern klar und deutlich auf den Punkt bringt, wenn ihm Schieflagen auffallen. Mit Hingabe und Hartnäckigkeit löst er gemeinsam mit seinen Kunden Stillstand und Herausforderungen und setzt die richtigen Hebel für wirkungsvolle Veränderungen. Effizient - punktgenau - direkt.

Kontakt

Dr. Peter Aschenbrenner

Peter Aschenbrenner

Hochfirststraße 21

70569 Stuttgart

+49 711 674 183 70

-

info@peteraschenbrenner.de

https://www.peteraschenbrenner.de

Dr. Peter Aschenbrenner, Klarheits-Experte, Klarheit für Unternehmen, Bruce Springsteen, Führungsstärke, Führungsqualität erhöhen, Konsequenz, konsequent handeln, Managementfähigkeit